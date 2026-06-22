Grote schrik om Peter Jan Rens: presentator zakt thuis in elkaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

Peter Jan Rens heeft vorige week een beroerte gehad.

De presentator, acteur en schrijver zakte thuis ineens in elkaar tijdens het gitaarspelen. Daarna werd Peter Jan Rens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt zijn management aan De Telegraaf na berichtgeving van RealityFBI.

Afwezigheid roept vragen op

Afgelopen donderdag zou Peter Jan Rens samen met zijn goede vriend Johan Vlemmix aanwezig zijn bij evenement De Worstelshow in Den Bosch. Toen de presentator daar niet verscheen, vroegen fans zich af wat er aan de hand was.

Thuis onwel geworden

Die zorgen bleken terecht, want achter zijn afwezigheid zat een ernstige oorzaak. Peter was thuis aan het pingelen op zijn gitaar toen hij plotseling onwel werd en buiten bewustzijn raakte. Door het geblaf van de hond kwam hij weer bij, zonder te beseffen hoe ernstig de situatie was.

Johan Vlemmix schakelt hulp in

Johan, die Peter in huis nam na een reeks financiële tegenslagen, vertrouwde de situatie niet. Hij besloot naar huis te gaan en schakelde vervolgens de hulpdiensten in. Kort daarna werd de presentator per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Herstellen en rust nemen

In het ziekenhuis bleef Peter vijf nachten, tot afgelopen vrijdag. Inmiddels is hij weer thuis en volgens zijn management aan de betere hand. Wel moet de presentator herstellen en rust nemen, waardoor voorlopig al zijn geplande optredens zijn afgelast. Het is nog te vroeg om te zeggen wat voor effect de beroerte op zijn lichaam heeft gehad.

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