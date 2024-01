Zo gaat het met dochter van Snoop Dogg na beroerte

Cori Broadus (24), de dochter van Snoop Dogg, voelt zich weer “ietsje beter” na haar beroerte vorige week. Dat vertelde de rapper aan het Amerikaanse tijdschrift People.

Snoop Dogg deelde verder niets over de gezondheid van zijn dochter. Broadus plaatste dinsdag zelf wel een Instagram Story waarin ze schreef dat ze “waarschijnlijk” woensdag het ziekenhuis mag verlaten.

Broadus maakte vorige week donderdag bekend dat ze was opgenomen in het ziekenhuis, nadat ze een beroerte had gehad. Ze is het jongste kind van Snoop Dogg (52).