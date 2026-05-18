Marijn Kuipers slaat terug na kritiek op documentaire over eetstoornis

Tekst: Redactie Weekend

Marijn Kuipers vertelt in de documentaire Het dubbelleven van Marijn Kuipers openhartig over haar jarenlange strijd met boulimia. De presentatrice en content creator hield haar eetstoornis bijna tien jaar verborgen, terwijl ze online juist een ogenschijnlijk perfect leven deelde met honderdduizenden volgers.

De documentaire is vanaf maandag 18 mei om 18.00 uur gratis te streamen op NPO Start en om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Marijn Kuipers groeide de afgelopen jaren uit tot een van de bekendste content creators van Nederland en presenteert onder meer de aftertalk van Expeditie Robinson. Op sociale media krijgt de aankondiging veel steun, maar er klinkt ook kritiek.

Lees ook: Dave Roelvink vraagt Marijn Kuipers ten huwelijk

Jarenlange stille strijd

In Het Dubbelleven Van Marijn Kuipers laat Marijn zien hoe haar leven jarenlang werd beheerst door controle, schaamte en zelfdestructie. Wat begint als een bekentenis aan haar moeder, groeit uit tot een confrontatie met zichzelf en de geheime wereld die ze lang in stand hield. Zelf vertelt ze: ‘Tijdens het draaien van deze documentaire is de gedachte ‘blaas de hele boel maar af’ zó vaak door mijn hoofd gegaan. Maar de stille strijd die ik zo’n negen jaar alleen heb gevoerd is voor geen millimeter vooruitgegaan door hem voor mezelf te houden. Dus ik ga eerlijk zijn. Open. Kwetsbaar. Doodeng… maar als ik hiermee al éen van jullie gezien laat voelen, dan is het die buikpijn mij nu al waard geweest. Ik hoop vooral dat het mensen aanspoort om erover te gaan praten en hulp te zoeken. Je bent niet alleen!’

Tekst gaat verder onder interview met Marijn over documentaire.

Kritiek op sociale media

Naast steun krijgt Marijn ook kritiek. Jesse Miltenburg schrijft op sociale media: ‘Marijn Kuipers, een van de influencers die al tien jaar promoot hoe belangrijk het is om lekker strak in je gezonde velletje te zitten, blijkt boulimia te hebben. Wat een verrassing: alles op deze app is nep. De mensen die je op je scherm ziet zijn gemiddeld een stuk ongelukkiger dan de mensen in jouw omgeving en het is onnatuurlijk om alles van je leven op het internet te posten.’

Marijn reageert helder

Marijn reageert daarop in een eigen video, die inmiddels is verdwenen. Daarin richt ze zich rechtstreeks tot Jesse: ‘Hey Jesse, wat fijn dat jij mij even zit te bashen op het internet, zeg.’ De influencer zegt niet te begrijpen waarom hij haar zit ‘af te zeiken’ op het internet, in plaats van blij te zijn dat ze haar verhaal eindelijk open en eerlijk deelt. ‘Dat hoort dus blijkbaar ook bij mijn werk.’

Laat me met rust

Volgens Marijn betekent haar eetstoornis niet dat alles wat ze deelt nep is. ‘Als iemand met een eetstoornis een goede bilworkout deelt, betekent dat niet dat die bilworkout ineens fake is.’ Ze vervolgt in duidelijke woorden: ‘Ik bepaal zelf wat ik deel en met wie ik dat deel. En als ik sporten leuk vind, dan deel ik leuk sporten. Laat me met rust, man!’ De influencer wenst Jesse vervolgens een fijne dag en hoopt dat hij in de toekomst meer op het positieve let.