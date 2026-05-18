Johnny de Mol over zware periode na beschuldigingen mishandeling en poging tot doodslag: ‘Too much’

Johnny de Mol heeft in een interview met De Telegraaf teruggeblikt op de periode nadat zijn ex hem beschuldigde van zware mishandeling en poging tot doodslag. Volgens De Telegraaf was daar uiteindelijk geen bewijs voor.

In het gesprek vertelt Johnny de Mol wat de situatie met hem en zijn gezin deed. Ook spreekt hij over de impact op zijn werk bij HLF 8 en de spanning thuis.

Dreigbrief voorafgaand aan aangifte

Johnny vertelt dat hij en Anouk al vóór de aangifte het gevoel hadden dat er iets aankwam. ‘Het is niet te beschrijven wat zoiets met je doet. We waren al vier jaar uit elkaar en hadden af en toe nog gewoon contact. De afwikkeling van het uit elkaar gaan was ook probleemloos verlopen. Anouk en ik begonnen nattigheid te voelen toen er ineens een dreigbrief binnenkwam. Daarover kan ik niet te veel in detail treden, maar we voelden het onheil wel aankomen. Op het moment dat het werkelijk tot een aangifte kwam, heb ik geprobeerd het zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Ik dacht dat dat de beste manier was. Dat bleek echter niet zo te zijn.’

Thuis sloot hij zich af

Op de vraag of hij thuis mooi weer speelde om zijn gezin te ontzien, zegt Johnny dat het vooral voelde alsof hij het zelf moest oplossen. ‘Nou, niet per se mooi weer. Meer van: het is mijn gedoe, dus ik moet het oplossen. In plaats van mij open te stellen, sloot ik mij, met name voor mijn vrouw, helemaal af. En los van wat er allemaal speelde, want het was veel, zat HLF 8 toen ook in zwaar weer. Qua kijkcijfers, maar sowieso was het pittig. Fender was twee en Johnny jr. net vier jaar. Dus thuis was het al best heel druk.’

HLF 8 en gezin bleken zware combinatie

Johnny had Anouk bij de start van HLF 8 beloofd dat de drukte tijdelijk zou zijn. ‘Ik weet nog dat ik tegen Anouk zei toen ik met HLF 8 begon: geef mij drie maanden, dan heb ik het wel op de rit. Daarna kan ik wat meer thuis zijn. Echt thuis zijn, bewust. Na een half jaar zei mijn vrouw: zijn die drie maanden nog niet om? Een talkshow combineren met jonge kinderen is heftig, en daar kwam bij ons dus nog van alles bij kijken. Die eerste storm heb ik doorstaan, door alle beschuldigingen te weerleggen. Tot haar juridisch adviseur ineens naar voren kwam met een ’anonieme’ melding en toen kon ik mijn werk niet meer naar behoren uitvoeren. We hadden alle ophef rond The Voice Of Holland natuurlijk ook al gehad, waarbij mijn vader, Linda en Jeroen ook onder vuur kwamen te liggen. Het werd too much.’

Bewust de luwte opgezocht

Of hij zich gecanceld heeft gevoeld, ziet Johnny anders. ‘Ik denk dat ik de eerste ben die zichzelf heeft gecanceld. Ik heb zelf mijn werk bij HLF 8 neergelegd en er bewust voor gekozen om de luwte op te zoeken. Het kon even niet anders. Maar ik trok mij thuis dus ook steeds meer terug. Die afstand, de spanning… onze kinderen hebben die sfeer feilloos opgepikt, moet ik helaas toegeven. Nu het weer rustig is, merken we ook dat het beter met ze gaat.’