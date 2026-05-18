Dennis Schouten

Slachtoffer zedenzaak Ali B doet aangifte tegen Dennis Schouten

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/05/2026

Naomi, een van de slachtoffers in de zedenzaak tegen Ali B, heeft aangifte gedaan tegen Dennis Schouten.

Het gaat onder meer om smaad en laster vanwege opmerkingen die Dennis Schouten maakte in Roddelpraat op YouTube. Haar advocaat Bernard Sprenger bevestigt dat na berichtgeving van RTL Boulevard. Naomi wil dat het fragment uit de uitzending zo snel mogelijk offline wordt gehaald.

Foto getoond in Roddelpraat

In een aflevering van Roddelpraat werd een foto getoond, waarbij werd gesteld dat Naomi daarop te zien was. Volgens Sprenger gaat dat te ver. ‘Dat vinden wij een vorm van doxing’, aldus de advocaat. De aangifte van smaad en laster heeft te maken met uitspraken van Schouten in de uitzending. De presentator noemde Naomi een ‘prostituee’.

Reactie van Dennis Schouten

Schouten zegt in een reactie, zo deelt De Telegraaf, dat hij nog niets heeft vernomen over de aangifte. ‘Ze weten me wel te bereiken indien nodig.’

