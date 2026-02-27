Dennis Schouten slaat alarm na datalek Odido: ‘Gaat een drama worden’

Dennis Schouten (30) zegt dat hij al het doelwit is geworden van oplichters na het recente datalek bij Odido. In zijn Instagram Story vertelt de presentator dat zijn persoonsgegevens zijn buitgemaakt en dat hij inmiddels al een telefoontje kreeg van mensen die zich voordoen als bankmedewerkers. Hij waarschuwt zijn volgers om extra alert te zijn.

Geklungel

Volgens Dennis gebruiken de fraudeurs een herkenbare truc: ze bellen alsof ze van de bank zijn en beweren dat er een verdachte transactie richting Polen klaarstaat. ‘Ik ben al gebeld door oplichters, nadat mijn gegevens op straat kwamen te liggen door het geklungel van Odido’, schrijft Dennis. Omdat de bellers persoonlijke gegevens paraat hebben en professioneel klinken, komen ze volgens hem overtuigend over. Dennis vreest vooral dat dit grote gevolgen kan hebben voor ouderen.

Op het dark web zouden gestolen Odido-gegevens zijn aangeboden door de cybercriminele groep ShinyHunters. Het zou gaan om privé- en financiële informatie van honderdduizenden (oud-)klanten, ook van mensen die al jaren geen abonnement meer hebben. Odido heeft laten weten geen losgeld te betalen en zegt dat het onderzoek nog loopt. Betrokken klanten zouden worden geïnformeerd.

