Dennis Schouten spreekt in biografie over euthanasiewens

Dennis Schouten brengt 2 april een boek uit waarin hij spreekt over zijn wens om niet meer te leven. “Ik wil deze rit niet meer uitzitten”, schrijft de Roddelpraat-maker op Instagram. “Ik schaam me naar mensen die graag willen leven, ernstig ziek zijn en die deze optie niet (meer) hebben. Maar, ik voel me niet verplicht om te leven.”

“Al jaren worstel ik met het leven. Op papier heb ik een ontzettend goed leven, maar in de praktijk voel ik mij zelden gelukkig”, schrijft de 28-jarige Schouten. “Gevoelens van leegte, eenzaamheid en onrust hebben de overhand. De laatste jaren zijn deze negatieve gevoelens – die heel veel energie kosten – verergerd. Ik weet dat ze niet kloppen, maar ik krijg ze niet uit mijn lichaam.”

‘Alles geprobeerd’

Schouten heeft naar eigen zeggen alles geprobeerd: medicatie, psychologen en een verhuizing terug naar Enschede. Niets heeft hem geholpen. “Aannemelijk is dat jarenlang experimenteren met medicatie in mijn pubertijd bepaalde dingen in mijn hoofd hebben beschadigd, ik heb me er ondertussen bij neergelegd”, vervolgt Schouten, die nog enkele jaren wil blijven leven “om alles en iedereen dat me lief is” goed achter te laten. “Daarna neem ik de regie over mijn eigen leven.”

Schouten vertelt zijn verhaal in het boek Dennis Schouten: Beschadigd, op weg naar de dood. De biografie is geschreven door Andries Jelle de Jong en ligt vanaf 2 april in de boekhandels.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 0800-0113 en de chat op 113.nl