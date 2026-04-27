Zo viert de koninklijke familie Koningsdag dit jaar in Friesland

Tekst: Denise Delgado

Friesland staat dit jaar volop in de schijnwerpers tijdens Koningsdag. Voor het eerst viert de koninklijke familie de feestdag in de provincie, met Dokkum als decor. Koning Willem-Alexander is daar vandaag voor zijn 59e verjaardag.

Het is achttien jaar geleden dat Friesland voor het laatst gastheer was van koningsdag. Dit keer wordt er in Dokkum flink uitgepakt met een programma vol Friese tradities, sport en muziek. De NOS doet die ochtend live verslag van de festiviteiten.

Tijdens het bezoek maakt de koninklijke familie kennis met typisch Friese onderdelen, zoals kaatsen en fierljeppen. Ook is er aandacht voor de bijzondere band van de koning met schaatsen. Op het Kleindiep wordt stilgestaan bij de Elfstedentocht van 1986, die Willem-Alexander destijds reed onder de naam W.A. van Buren.

Koningsdag-quiz

Ook de inmiddels vaste Koningsdag-quiz ontbreekt dit jaar niet. Daarbij worden de leden van de koninklijke familie getest op hun kennis van Friesland. Dat zorgt traditiegetrouw voor fanatieke en vaak ook grappige momenten.

Koningsdag 2026 is op maandag 27 april vanaf 10.50 uur live te zien op NPO 1.