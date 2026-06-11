Noa Vahle ziet één speler als mogelijke verrassing bij Oranje op het WK

Tekst: Evelien Berkemeijer

Donderdag begint het WK Voetbal 2026 en Noa Vahle is in de Verenigde Staten om verslag te doen voor Vandaag Inside Oranje en De Oranjezomer. In gesprek met LINDA. blikt Noa vooruit op het toernooi en de kansen van Oranje.

De afgelopen maanden ging het veel over de WK-selectie van Nederland, die te maken kreeg met verschillende blessures. Toch blijft Noa Vahle hoopvol over wat Oranje kan laten zien. Zelf volgt ze de ploeg deze zomer op de voet, van training tot wedstrijd en van persconferentie tot speelstad.

Geloof in Oranje

Over de kansen van Nederland is Noa duidelijk. ‘Als Nederlander moet je er gewoon in geloven’, vertelt ze vanuit de Verenigde Staten aan LINDA. Tegelijk plaatst ze daar meteen een kanttekening bij: ‘Maar we zijn absoluut niet de grote topfavoriet voor de titel. De afgelopen tijd is het tegen toplanden heel erg moeizaam gegaan. Maar als het vaste team z’n niveau haalt en we een beetje geluk hebben, kan het best een lang toernooi worden.’

Oog op Summerville

Bij Oranje kijkt Noa vooral uit naar Crysencio Summerville. De aanvaller werd door Ronald Koeman opgenomen in de WK-selectie, zonder dat hij eerder minuten had gemaakt voor Oranje. ‘Dat is best een gokje. Maar in 45 minuten tegen Algerije liet hij wel zien dat dat de juiste keuze is geweest. Dat kan zomaar eens de missing link zijn op de rechtsbuitenpositie.’

Tekst gaat verder onder video waarin Noa spreekt met Amerikaanse fans van het Nederlands elftal.

Historisch Curaçao

Ook Curaçao is erbij op het WK Voetbal 2026, voor het eerst in de geschiedenis. ‘Historisch’, noemt Noa die plaatsing. ‘Dat Curaçao zich heeft gekwalificeerd, is al geweldig. Dick Advocaat kan als geen ander naar kwaliteit voetballen. Niemand verwacht dat ze een ronde verder komen, maar door de uitbreiding van het toernooi gaan ook de beste nummers drie in de poules door. Eén overwinning zou eventueel al genoeg kunnen zijn. Je weet het nooit, misschien rolt hij er tegen Ivoorkust een keertje in.’

Van speelstad naar speelstad

Zelf kijkt Noa het meest uit naar de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan, op 14 juni. ‘Dan zijn we echt begonnen. Dan merk je dat het in Nederland ook gaat leven. Het is een eer om er weer bij te mogen zijn.’ Deze zomer reist ze mee met de ploeg: ‘Ik huppel gewoon achter Oranje aan. Training, wedstrijd, persconferentie, van speelstad naar speelstad. We begonnen met een trainingskamp in New York. Daar speelden ze nog tegen Oezbekistan en daarna vlogen ze op 9 juni naar het basecamp in Kansas City. Wie weet hoe lang ik deze zomer weg blijf. Ik hoop uiteraard zo lang mogelijk.’