Noa Vahle reist naar Amerika voor het WK en voorspelt kansen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor de WK-verslaggeving van SBS6 reist Noa Vahle naar Amerika. De sportverslaggever kijkt enorm uit naar het eindtoernooi en noemt het een bijzonder avontuur.

Shownieuws sprak Noa Vahle over haar aanstaande reis en de kansen van Oranje. Ze hoopt lang in Amerika te kunnen blijven, afhankelijk van hoe ver het Nederlands elftal komt.

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Groot avontuur in Amerika

Noa Vahle vindt het bijzonder dat ze het WK van dichtbij mag volgen. ‘Als sportverslaggever is een WK mogen volgen, überhaupt een eindtoernooi, denk ik het allermooiste wat er is.’ De sportverslaggever kijkt dan ook uit naar wat haar te wachten staat. ‘Hopelijk zesenhalve week die kant op, naar Amerika, want ik blijf in principe zo lang als het Nederlands elftal erin zit.’

Tekst gaat verder onder het gesprek met Noa, waarin ze ook vertelt over haar voorbereiding.

Vertrouwen in Oranje

Ook schat Noa de kansen van het Nederlands elftal positief in. ‘Ik denk dat we er aardig goed voor staan. Ik denk dat Ronald Koeman heel druk is geweest met het creëren van een soort ideale groep. Dus ook: wie zijn de basis elf en wie zijn de jongens die als wisselspeler meegaan en blijven die dan ook tevreden met het aantal minuten dat ze krijgen?’ Volgens Noa is de bondscoach daar lang en druk mee bezig geweest.

Geluk blijft belangrijk

Toch plaatst Noa ook een kanttekening bij de verwachtingen rondom Oranje. ‘Ik denk dat wij heel veel kwaliteiten hebben. Alleen, en dat heeft de bondscoach ook gezegd, je moet ook een beetje geluk hebben.’ Daarmee doelt ze onder meer op de tegenstanders, die nog niet allemaal zeker zijn. Haar conclusie blijft daarom voorzichtig: ‘Ik denk dat er andere favorieten zijn, maar je weet het nooit.’