Noa Vahle biecht ‘vreemdgaan met twee mannen’ op aan Hélène Hendriks en Merel Ek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Noa Vahle komt in HNM De Podcast met een opvallende bekentenis aan Hélène Hendriks en Merel Ek. Ze zegt het zelf behoorlijk dramatisch: ‘Ik ben vreemdgegaan. Ja, met twee mannen.’

Al snel blijkt dat het minder heftig is dan het klinkt. Noa Vahle heeft namelijk een podcast opgenomen met Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart.

Merel wil meer weten

Merel wil meteen weten of die opname net zo ordinair was als HNM De Podcast. Dat blijkt volgens Noa niet het geval te zijn. Sterker nog, Wesley begon zelf over hun podcast: ‘Wesley begon nog over onze podcast, want die luistert dus naar ons, en die vindt ons alle drie echt viespeukjes.’

Hélène vindt het onterecht

Hélène kan zich daar niet helemaal in vinden. Ze reageert: ‘Moet hij zeggen, weet je waar wij het achter de schermen altijd allemaal over hebben met iedereen?’ Merel ziet vooral een belangrijk verschil: ‘Maar wij doen het voor de schermen, dat is denk ik het verschil.’

Wes & Raf richting het WK

De podcast heet Wes & Raf en komt online in aanloop naar het WK. In de serie blikken Wesley en Rafael samen terug op hun carrière, hun jarenlange vriendschap en het aanstaande WK voetbal. In aflevering 1 doen ze dat samen met Wytse van der Goot. Luisteren kan hier: