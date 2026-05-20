Harry Styles-tour reageert op klachten van fans over slecht zicht

Tekst: Evelien Berkemeijer

De vertegenwoordiger van Harry Styles heeft gereageerd op klachten van fans over slecht zicht tijdens de Together Together-tour. Sommige fans met speciale VIP-tickets voor de staanplaatsen klaagden online dat hun zicht werd belemmerd door de drie meter hoge loopbruggen rondom de zaalvloer.

Volgens de officiële vertegenwoordiger van de tour van Harry Styles wordt er gekeken naar de plekken waar het zicht beperkt is. Bronnen melden aan Variety dat aanpassingen naar verwachting de komende dagen worden doorgevoerd.

Staanplaatsen moesten juist vrijheid geven

‘Het concept van de staanplaatsen was ontworpen om fans bewegingsvrijheid te geven en de show vanuit verschillende posities te laten beleven, in plaats van beperkt te zijn tot één vaste kijkhoek’, staat in de verklaring. ‘Die open, vrije staanplaatservaring is altijd een essentieel onderdeel geweest van Harry’s live shows. Een klein gedeelte van het podium op specifieke staanplaatsen bleek een beperkt zicht te hebben. Die gebieden worden zorgvuldig bekeken en waar mogelijk aangepast met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.’

Fans klaagden online over beperkt zicht

Verschillende berichten op sociale media lieten zien dat sommige fans in het nadeel waren en voor hoge bedragen, weinig zicht kregen. De opzet van het concert is ongebruikelijk: het voorste podium, waar Harry’s band het grootste deel van de show staat, krijgt slechts af en toe de aandacht. Harry gebruikt de loopbruggen intensief en brengt ongeveer de helft van de show buiten het hoofdpodium door.

Just seen Robyn pop up on a screen….no idea where she is oh pic.twitter.com/feY5b2EHSe — Kirsty (@mirrorball1397) May 16, 2026

Tourproductie werkt aan verbeteringen

De loopbruggen bestaan uit drie paden in de lengte van de vloer en één dwars door het midden, samen goed voor ongeveer 350 meter. Harry loopt, danst en rent tijdens de show veel over die paden, vermoedelijk om zoveel mogelijk fans hem van dichtbij te laten zien. Vertegenwoordigers van de tour moedigden fans aan om de ruimte op de vloer te benutten en een betere plek op te zoeken als hun zicht werd belemmerd.

Oplossing nog niet duidelijk

Hoe de problemen precies worden opgelost, is nog onduidelijk. Bronnen melden wel dat de productie werkt aan het verbeteren van plekken met beperkt zicht. Bij soortgelijke klachten tijdens Beyoncés Cowboy Carter-tour verhoogden sommige locaties bepaalde gedeelten van de vloer, al kwam daar geen officiële reactie van de tour zelf op.

BRON: VARIETY