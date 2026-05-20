Zo hoog is de boete die Humberto Tan kreeg voor bellen met Radio 10

Tekst: Evelien Berkemeijer

Humberto Tan kreeg gisteren live in de ochtendshow van Radio 10 te maken met de politie, terwijl hij belde met Gordon. De presentator nam contact op om te praten over zijn Men’s Health ervaring, nu Gordon dezelfde uitdaging aangaat.

Tijdens het gesprek bleek dat Humberto Tan zijn telefoon in zijn hand had. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan.

Humberto Tan gestopt door de politie

Humberto vertelde live op Radio 10 wat er aan de hand was toen hij werd staande gehouden. ‘Ik heb mijn telefoon in mijn handen’, zei de presentator tijdens het gesprek met Gordon.

Schade via WhatsApp duidelijk

Later werd via WhatsApp duidelijk hoe het was afgelopen. Op de vraag hoe het zat met de boete, antwoordde Humberto: ‘Bekeuring! 450 euro.’ In de radioshow werd geconcludeerd dat de bekeuring terecht was, omdat bellen met je telefoon in de hand gevaarlijk is. Gordon kon er vervolgens nog wel een opmerking over maken: ‘Hij kan het missen, heb ik gehoord.’