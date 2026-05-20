Esmée Dekker is er klaar mee: ‘Gebeurt elke avond’

Tekst: Sabine Krouwels

Als er één ding is waar musicalster Esmée Dekker zich groen en geel aan ergert, dan zijn het wel de telefoons die elke avond in de zaal afgaan. Want ondanks dat het publiek voorafgaand aan een voorstelling wordt verzocht hun telefoons uit te zetten, is het elke keer toch weer raak. “Mensen lijken niet door te hebben dat de mensen op het toneel echt zijn”, deelt ze deze week in Weekend.

Esmée Dekker geniet van het musicalvak, maar er is één ding waar ze helemaal klaar mee is: de telefoons die elke avond in de zaal afgaan. “Voor ons als acteurs is het extreem irritant en frustrerend. Het is al veel lastiger dan vroeger om de focus van het publiek te houden, dat merk je. Als er dan een telefoon afgaat is dat enorm frustrerend. Ook omdat je weet dat de rest van het publiek zich eraan ergert.”

Eentje

Wat het volgens Esmée nog eens extra vervelend maakt is dat het gebeurt ondanks dat het publiek voorafgaand aan de voorstelling wordt gevraagd hun telefoons uit te zetten. “Kijk, er gaan er nooit drie tegelijk af, het is er altijd ‘maar’ eentje. En eentje op een zaal van negenhonderd mensen is weinig, maar het gebeurt elke dag. Elke dag wel een keer.”

Bioscoop

Maar telefoon zijn niet de enige dingen die in de zaal gebeuren die volgens Esmée afleidend zijn. “Mensen lijken vaak niet door te hebben dat de mensen op het toneel echt zijn, of dat we hen kunnen horen. Regelmatig zit het publiek heel hard met elkaar te praten, ook tijdens stillere scènes. Ook eten tijdens een voorstelling… We zijn geen bioscoop!”

