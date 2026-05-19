Richard Groenendijk mist regisseuse: ‘Wordt nooit meer hetzelfde’

Tekst: Sabine Krouwels

Na het overlijden van zijn regisseuse Wimie Wilhelm zag Richard Groenendijk het even niet meer zitten. Hij had nergens zin meer in, niet om te repeteren voor de musical Hairspray en al helemaal niet om te werken aan zijn nieuwe solovoorstelling. Inmiddels heeft hij zijn motivatie teruggevonden, maar helemaal hetzelfde zal het nooit meer worden, deelt hij deze week in Weekend. “Het wat altijd zó’n feest met haar.”

In 2023 overleed Wimie Wilhelm. Zij was natuurlijk bekend van haar rol in de tv-serie Baantjer, maar daarnaast ook onder meer de regiseusse van de theatervoorstellingen van Richard Groenendijk. Haar verlies was een aderlating voor de cabaretier, die lange tijd na haar dood nergens zin meer in had. “Ook niet om vorig jaar te gaan repeteren voor Hairspray. Maar deze groep mensen en de show zelf hebben ervoor gezorgd dat ik nu lekker aan het schrijven ben voor mijn solovoorstelling. Ik kan weer verdergaan. Hairspray heeft me weer een beetje op de rails gezet.”

Schouder

Tijdens het schrijven voelt Richard de aanwezigheid van Wimie. “Ze kijkt echt over mijn schouder mee. Niet letterlijk vanuit een andere wereld, maar ik heb natuurlijk heel veel met haar gewerkt. Ze gaat nog gewoon een beetje mee, maar ik moet wel zeggen dat het maakproces nooit meer zo leuk wordt als met haar. Het was altijd zó’n feest om met haar ergens aan te werken.”

Rouw

Niet alleen tijdens het maken, maar ook in de voorstelling zelf zal Wimie volgens Richard een rol gaan spelen. “Ondanks dat de voorstelling leuk en grappig wordt, ga ik het ook over rouw hebben. Mensen kunnen na een jaar zeggen: “Nu is het al een jaar hoor”. Maar ik kan mensen die 23 jaar geleden zijn overleden nog steeds missen. Dat hoeven anderen niet voor mij te bepalen.”

