Nick Nicolai jarenlang van toneel door ‘verkeerde mensen’

Tekst: Sabine Krouwels

Doet de naam Nick Nicolai nog een belletje rinkelen? De zanger verbaasde vriend en vijand toen hij tien jaar geleden auditie deed bij Holland’s Got Talent en het programma zelfs wist te winnen. Daarna hoorden we alleen jarenlang niets meer van hem. Nick kwam in aanraking met “de verkeerde mensen” waardoor er niets van zijn carrière terechtkwam, deelt hij deze week in Weekend. “Productie had meer verantwoordelijkheid kunnen nemen.”

Tien jaar geleden liep Nick Nicolai het podium van Holland’s Got Talent op. Tegen alle verwachtingen in zong hij de sterren van de hemel en via de gouden knop belandde hij in één keer in de halve finale. In de finale won hij vervolgens van onder meer Mart Hoogkamer. Er leek een veelbelovende zangcarrière voor hem weggelegd, maar Nick verdween geruisloos van het toneel. “Ik was natuurlijk een nieuwkomer en ik kende dat hele wereldje niet.”

Helaas

Zodoende kwam Nick in aanraking met de verkeerde mensen. “Daardoor zat ik meer op de bank dan dat ik op het podium stond. Er kwam werkelijk niets van de grond. Er zijn veel mensen die je van alles beloven en dat geloof je, wat je wilt graag door en dingen bereiken. Maar uiteindelijk gebeurt er niets. Daar ben ik helaas vaak tegenaan gelopen.”

Verantwoordelijkheid

Nick is van mening dat de productie achter Holland’s Got Talent hem hier beter in had kunnen begeleiden. “Tijdens de opnames heb ik echt de beste begeleiding gehad die ik maar kon wensen, alleen na het programma stopt dat gewoon en dan moet je het zelf doen. Daar is het misschien ook wel een beetje misgegaan. Ze hadden wellicht wel wat meer verantwoordelijkheid kunnen nemen in de periode erna.”

