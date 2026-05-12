William Spaaij nog altijd verbitterd: ‘Award heeft geen waarde meer’

Tekst: Sabine Krouwels

Tuurlijk, William Spaaij zou het heus leuk vinden om na twaalf jaar weer eens een Musical Award te winnen. Maar echte waarde heeft de prijs niet meer voor hem. Dat komt omdat hij de award vorig jaar aan zijn neus voorbij zag gaan, terwijl vrijwel iedereen unaniem dacht dat hij het beeldje in ontvangst mocht nemen, bekent hij deze week in Weekend. “Nu maakt het mij niet meer zoveel uit.”

William Spaaij is genomineerd voor een Musical Award voor zijn rol in Foxtrot. Maar eigenlijk kan het de musicalacteur niet zoveel schelen of hij de prijs wint of verliest. Hij zit er namelijk nog steeds mee dat de award vorig jaar aan zijn neus voorbijging toen hij genomineerd was voor zijn rol als Lucheni in Elisabeth. “Iedereen zei unaniem dat ik hem ging winnen. En toen won ik ‘m niet.”

Circus

Het verlies van de prijs is iets dat nog altijd aan William knaagt. “Je weet dat het een circus is, laten we wel wezen. Het circus is niet erg, want dat is bedacht voor ons vak. We laten aan de wereld zien dat we er zijn en dat is belangrijk. Maar de waarde ervan… Ik vind het lekker dat dingen nog iets van waarde hebben en dat is bij mij wel weg. Nu maakt het mij niet meer zoveel uit.”

Raar

Vooral dat hij de prijs niet kreeg terwijl vrijwel iedereen dacht dat hij hem zou winnen, zit William dwars. “Vakgenoten, recensenten, publiek, en je krijgt ‘m niet… Dat is een heel rare situatie. Het was compleet geweest als ik de award had gekregen.”

