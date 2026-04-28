Maxim Froger twijfelde over zangcarrière: ‘Wil ik op de voorgrond?’

Tekst: Sabine Krouwels

Maxim Froger bouwt keihard aan zijn zangcarrière, maar de beslissing hiervoor nam hij niet over één nacht ijs. Wilde het Frogertelg namelijk de mogelijkheid om zijn leven privé te kunnen leiden opgeven voor een leven in de schijnwerpers? Hij zag immers van jongs af aan wat dit met zijn vader René deed. “Vind ik het leuk genoeg?”

Maxim Froger groeide op met een bekende vader en maakte daardoor van kleins af aan van dichtbij mee wat in de schijnwerpers staat betekent voor je leven. Hierdoor twijfelde hij lange tijd of hij van zijn grote passie, zingen, wel zijn beroep wilde maken. “Ik heb lang getwijfeld of ik wel op de voorgrond wilde treden. Ik wilde als kind al altijd en overal zingen, maar wist nooit zeker of ik daarmee in de schijnwerpers wilde staan.”

Efteling

Zijn leven privé kunnen leiden vindt Maxim namelijk best wel fijn, maar hij weet als geen ander dat je dat als bekende zanger wel op je buik kunt schrijven. “Toen ik geboren werd, kon mijn vader niet normaal over straat. Mensen werden gek als ze hem zagen. Iets als naar de Efteling gaan, zat er voor ons niet in. Daardoor heb ik lange tijd gedacht: vind ik dat leuk? Vind ik het leuk genoeg om buiten mijn privéleven te tonen?”

Achtergrond

Na een lang gesprek met zijn vader realiseerde Maxim zich dat hij het ervoor over had. “Ik besefte dat dit het voor mij is en dan kun je moeilijk op de achtergrond blijven.”

