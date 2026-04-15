De Bevers trekken grens: ‘Anders worden we een museum’

Tekst: Sabine Krouwels

John en Kees de Bever zijn niet de beroerdste als het aankomt op het delen van hun leven met hun fans. Dat doen ze in hun realityserie De Bevers, waarvan het zevende seizoen onlangs is aangekondigd, maar ook als ze hen tegenkomen in het dagelijks leven. Ze staan altijd klaar voor een praatje en een foto, maar trekken in het contact met hun fans wel één duidelijke grens, vertellen ze deze week in Weekend. “Anders is het hek van de dam.”

De fans van John en Kees de Bever zijn idolaat van het duo, maar andersom geldt dat ook absoluut. Dat ze hun bioscoopfilm samen met hun fans gaan maken vinden ze daarom geweldig. “Tuurlijk krijgen wij er ook een kick van, maar de fans vreten ons op. Dat weet ik gewoon”, aldus John, die de reden daarachter ook wel kan raden. “Dat komt door de reallifesoap, daarin hebben we ons visitekaartje afgegeven. Hoe we zijn, hoe een normaal mens kan zijn. Want wij zijn niets meer dan een timmerman, kruidenier of slager. Wij zijn gewoon John en Kees die samen een fijn leven hebben met hun twee hondjes.”

Grens

Ondanks dat John en Kees in hun realityserie De Bevers en via sociale media veel over hun leven met hun fans delen, is er ook voor hen een duidelijke grens. “Dat is voor mij achter de voordeur. Letterlijk”, aldus Kees. “Er staan weleens mensen bij ons op de stoep. Dat bedoelen ze zo goed en dan twijfel ik om ze binnen uit te nodigen voor een kop koffie, maar dan is natuurlijk het hek van de dam. Tuurlijk maken we een praatje en gaan we op de foto, maar we laten ze niet binnen.”

Museum

John en Kees vinden het overigens niet gek dat hun fans hen bij hun thuis opzoeken. “Het ligt zeker niet aan de mensen, want ja, ze zien ook veel van ons”, vervolgt Kees. “Als ik in de supermarkt ben, vragen mensen me vaak hoe het gaat met dit en met dat. Maar daarom vind ik het belangrijk om die grens te bewaken. Anders moet je je huis voor iedereen openstellen en dan worden we een soort museum.”

