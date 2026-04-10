Nieuw avontuur voor John en Kees de Bever: eerste bioscoopfilm komt eraan

Tekst: Denise Delgado

Groot nieuws voor John en Kees de Bever: de twee krijgen hun eigen bioscoopfilm. Tijdens een trip naar Malta, die voor John ogenschijnlijk in het teken stond van zijn verjaardag, bleek er achter de schermen iets veel groters te spelen. En ‘Weekend’ was erbij om de onthulling van dichtbij mee te maken én te filmen.

Alles voor de Fans!

Bij een bezoek aan de Malta Film Studios wachtte John namelijk een complete verrassing. Waar hij dacht aan een ontspannen uitje, stond ineens de Nederlandse pers klaar. Daar maakte Kees het grote nieuws bekend: De Bevers krijgen hun allereerste bioscoopfilm. De titel? ‘De Bevers: Alles voor de Fans!‘

Lang geheim gehouden

Volgens Kees is het bijzonder dat het nieuws zo lang geheim kon blijven. “We hebben dit met een klein team heel lang stil moeten houden”, vertelt hij. Dat het duo na hun vele televisie- en theateravonturen nu ook op het witte doek te zien zal zijn, noemt hij geweldig. Ook John was zichtbaar verrast. “Bizar dat Kees dit allemaal stil heeft weten te houden”, zegt hij. Met een knipoog voegt hij eraan toe dat zijn pensioen voorlopig dus nog even moet wachten.

Avontuurlijke muzikale comedy

De film wordt een avontuurlijke muzikale comedy en de opnames starten later dit jaar. Een groot deel daarvan vindt plaats op Malta. Wie er verder in de film te zien zullen zijn, is nog niet bekend; de cast wordt op een later moment onthuld.

Fans spelen rol

Opvallend is dat ook de fans van De Bevers een belangrijke rol in de film gaan spelen. Het verhaal draait om een fanreis die wordt georganiseerd door Bruna Reizen, waarbij John en Kees samen met hun achterban in een nieuw avontuur belanden. Daarmee krijgt de film niet alleen een muzikale en komische insteek, maar ook de vertrouwde fanbeleving waar het duo zo geliefd om is.

Voor John en Kees is het opnieuw een grote stap in een reeks successen. Hun realityserie De Bevers is al jaren een publieksfavoriet op RTL 5 en Videoland en onlangs werd ook een zevende seizoen aangekondigd. Daarnaast trekken ze volle zalen met hun shows en blijven ze populair bij een groot en trouw publiek.

Voorjaar 2027

Met De Bevers: Alles voor de Fans! brengen John en Kees hun vertrouwde mix van muziek, humor en gezelligheid nu voor het eerst naar de bioscoop. De film is vanaf voorjaar 2027 in de Nederlandse bioscopen te zien.

Met dank aan: KM Malta Airlines, Riviera Spa Resort, Malta Tourism Authority, VisitMalta, Malta Film Studios, Splendid Film, Bruna Entertainment, BrandConnection en Luna PR.