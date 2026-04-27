De koning is jarig: deze portretten van Willem-Alexander wil je niet missen

Tekst: Denise Delgado

De vlag mag uit, want koning Willem-Alexander is jarig! De vorst viert vandaag zijn verjaardag en dat is hét moment om terug te kijken op zijn mooiste portretten door de jaren heen. Van guitige prins tot trotse koning: zo veranderde Willem-Alexander voor de camera.

Oudste zoon

Koning Willem-Alexander werd op 27 april 1967 geboren in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht als oudste zoon van prinses Beatrix en prins Claus. Later groeide hij op samen met zijn jongere broers prins Friso en prins Constantijn. Al vroeg stond hij volop in de belangstelling, iets wat ook goed te zien is aan de vele portretten die in de loop der jaren van hem zijn gemaakt.

Peetouders

Op 2 september 1967 werd Willem-Alexander gedoopt in Den Haag. Bij die bijzondere gelegenheid kreeg hij een aantal prominente peetouders, onder wie prins Bernhard en koningin Margrethe van Denemarken. Het markeerde het begin van een leven dat vanaf dag één nauw verbonden was met het koningshuis en de publieke aandacht.

Koningin Margrethe van Denemarken, prinses Beatrix, Koning Willem-Alexander en koningin Maxima

Meer verantwoordelijkheid

Door de jaren heen veranderde Willem-Alexander zichtbaar van jonge prins in een serieuze troonopvolger. Zijn officiële portretten laten niet alleen zien hoe hij ouder werd, maar ook hoe zijn rol binnen de monarchie steeds groter werd. Waar hij op vroege foto’s nog vooral de zoon van prinses Beatrix was, straalde hij later steeds meer de verantwoordelijkheid uit van een toekomstig koning.

De Prins Van Oranje 2001

Een belangrijk keerpunt in zijn persoonlijke leven kwam op 30 maart 2001, toen zijn verloving met Máxima Zorreguieta bekend werdgemaakt. Niet veel later, op 2 februari 2002, trouwde het paar in Amsterdam. Eerst vond het burgerlijk huwelijk plaats in de Beurs van Berlage, gevolgd door de kerkelijke inzegening in De Nieuwe Kerk. Ook die periode leverde iconische portretten op, waarin Willem-Alexander steeds vaker te zien was als echtgenoot en later ook als vader.

Samen kregen Willem-Alexander en Máxima drie dochters: prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane. Op gezinsportretten is mooi te zien hoe de koning zich in de loop der jaren niet alleen ontwikkelde als staatshoofd in wording, maar ook als familieman.

Huwelijksportret Prins Van Oranje En Prinses Maxima 2002

Koning Willem Alexander En Koningin Maxima Met De Prinsessen Catharina Amalia Alexia En Ariane

Ingehuldigd als koning

Het definitieve omslagpunt kwam in 2013. Op 28 januari van dat jaar maakte koningin Beatrix bekend dat zij afstand zou doen van de troon. Op 30 april 2013 ondertekende zij de Akte van Abdicatie en werd Willem-Alexander officieel ingehuldigd als koning der Nederlanden. Vanaf dat moment kregen ook zijn portretten een andere lading: statiger, officiëler en onmiskenbaar koninklijk.

Koning Willem Alexander April 2013

Kerst Portretfoto 2020 Koning Willem Alexander

Viering in Dokkum

Dit jaar wordt zijn verjaardag gevierd in Dokkum, waar de koninklijke familie Koningsdag viert. In de Friese stad staan onder meer een quiz, typisch Friese tradities en een knipoog naar de Elfstedentocht van 1986 op het programma.

Koningsdag 2026 is op 27 april 2026 vanaf 10:50 uur te zien op NPO 1.

