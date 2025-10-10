Koning willem-alexander Bezoekt Fusiegemeente Nissewaard. adviseur

Koning Willem-Alexander krijgt nieuwe persoonlijk adviseur

Tekst: Denise Delgado

10/10/2025

Koning Willem-Alexander (58) heeft een nieuwe persoonlijk adviseur aangesteld. Inge Dovermann zal hem en koningin Máxima vanaf 1 januari ondersteunen bij hun werkzaamheden. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze volgt Pien Zaaijer op, die volgend jaar met pensioen gaat.

Wie is Inge?

Mevrouw I.E.M. (Inge) Dovermann MA is 39 jaar en werkte eerder als adviseur voor de burgemeester van Maastricht en de commissaris van de Koning in Limburg. Zij is sinds 2022 senior adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Inge studeerde aan de Hotel Management School Maastricht en behaalde daarna een master in Business Communication aan de Radboud Universiteit. Ze werkte onder meer als adviseur voor de burgemeester van Maastricht en voor de commissaris van de Koning in Limburg.

Met haar komst bestaat het team van adviseurs, naast Inge, uit Karin Alberts, Jan Snoek en Hassan Outaklla.

