Dit vindt Nederland van koningin Máxima

Tekst: Evelien Berkemeijer

Koningin Máxima krijgt opnieuw de hoogste waardering van de drie onderzochte leden van het Koninklijk Huis. Uit het jaarlijkse opinieonderzoek dat Ipsos I&O uitvoert in opdracht van de NOS, blijkt dat haar rapportcijfer stabiel blijft op een 7,5.

Ook koning Willem-Alexander en prinses Amalia worden ongeveer even gewaardeerd als vorig jaar. Amalia krijgt een 7,3, de koning een 6,9. Daarmee zijn de cijfers gelijk aan die van 2025. Ook op de rol van koningin Máxima wordt dieper ingegaan.

Máxima blijft populairder dan Willem-Alexander

Zeven op de tien Nederlanders (68%) zijn tevreden over de manier waarop Máxima haar rol als koningin vervult. Daarmee scoort zij beter dan Willem-Alexander. Ook het vertrouwen in de koningin ligt hoger: 59 procent van de Nederlanders zegt vertrouwen in haar te hebben, tegenover 54 procent bij de koning. Vrouwen zijn positiever over de drie leden van het Koninklijk Huis dan mannen. Ook zijn vrouwen vaker tevreden over de koningin dan mannen: 72 procent tegenover 65 procent.

Jongeren zijn kritischer over de koningin

Net als vorig jaar zijn jongeren kritischer over het functioneren van het koningspaar. Van de 18- tot 34-jarigen is 59 procent tevreden over Máxima als koningin. Bij 35- tot 54-jarigen is dat 71 procent en bij 55-plussers 73 procent. Tegelijkertijd weten steeds minder Nederlanders wat de koningin naast haar officiële rol doet. Slechts 10 procent weet goed welke nevenactiviteiten Máxima heeft, terwijl dat in 2025 nog 14 procent was. Vooral jongere groepen geven vaker aan dat zij dit niet weten.

Minder mensen kennen haar VN-werk goed

Máxima werkt naast haar koningschap als adviseur namens de Verenigde Naties. Daarbij bezoekt zij landen en regeringen en richt zij zich op ‘financiële gezondheid’. Ze wil dat iedereen op een veilige en betaalbare manier gebruik kan maken van banken en andere financiële diensten. Een kwart van de Nederlanders heeft een goed beeld van haar VN-werk, een daling ten opzichte van 2025, toen dat nog 36 procent was. Vooral 18- tot 54-jarigen weten vaker niet wat deze taken inhouden. Het aandeel Nederlanders dat haar VN-werk politiek gevoelig vindt, is gedaald van 20 naar 17 procent. Mannen vinden dat vaker dan vrouwen. Ook vindt nog maar 8 procent dat Máxima als koningin geen andere werkzaamheden zou moeten verrichten, tegenover 11 procent vorig jaar.

Steun voor inzet bij defensie

In het afgelopen jaar werden Máxima en Amalia actief bij defensie. Amalia deed dat via het Defensity College, de koningin als reservist bij de landmacht. Zes op de tien Nederlanders (58%) vinden het goed dat leden van het Koninklijk Huis zich inzetten voor defensie. Voorstanders waarderen vooral de zichtbare betrokkenheid en voorbeeldfunctie die zij daarmee uitdragen. Een kleinere groep noemt het juist propaganda voor defensie of een schijnvertoning. Slechts 8 procent vindt de defensie-inzet niet goed. Mannen zeggen dat vaker dan vrouwen.