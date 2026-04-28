Zo scoren koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia bij Nederlanders

Tekst: Evelien Berkemeijer

De waardering voor koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia blijft stabiel. Dat blijkt uit het jaarlijkse opinieonderzoek dat Ipsos I&O vlak voor Koningsdag uitvoert in opdracht van de NOS.

Koningin Máxima krijgt opnieuw het hoogste rapportcijfer van de drie: een 7,5. Prinses Amalia volgt met een 7,3 en koning Willem-Alexander krijgt een 6,9, hetzelfde cijfer als vorig jaar.

Lees ook: De koning is jarig: deze portretten wil je niet missen

Máxima blijft het best beoordeeld

Koningin Máxima wordt door zeven op de tien Nederlanders positief beoordeeld: 68 procent is tevreden over haar als koningin. Ook heeft 59 procent vertrouwen in haar. Wel weten minder Nederlanders wat Máxima naast haar rol als koningin doet. Vooral haar werk voor de Verenigde Naties is minder bekend: 10 procent zegt daarvan op de hoogte te zijn, tegenover 14 procent in 2025.

Tevredenheid over koning neemt toe

Koning Willem-Alexander is sinds 2013 staatshoofd van Nederland. De tevredenheid over de manier waarop de koning regeert, is gestegen van 47 procent in 2025 naar 53 procent in 2026. Ook heeft 54 procent vertrouwen in hem als koning. Nederlanders waarderen hem vooral om zijn toegankelijke houding, betrokkenheid bij de samenleving en zijn rol als vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland. Tegelijk blijft er kritiek op eerdere ‘onhandige’ keuzes en op de financiële privileges van het Koninklijk Huis.

Amalia roept vooral sympathie op

Prinses Amalia wordt gezien als een intelligente, serieuze en professionele troonopvolger die zich goed voorbereidt op haar toekomstige rol. Toch blijft haar toelage gevoelig liggen. De groep Nederlanders die het niet terecht vindt dat Amalia een deel van deze toelage gebruikt, is gestegen van 21 naar 26 procent. Vooral jongeren vinden dit vaker niet terecht.

Vrouwen geven hogere cijfers

De rapportcijfers voor Willem-Alexander, Máxima en Amalia zijn gelijk aan die van 2025. Vrouwen beoordelen de drie leden van het Koninklijk Huis doorgaans hoger dan mannen. Zij geven de koning een 7,0 en Máxima en Amalia allebei een 7,6. Mannen geven respectievelijk een 6,8, 7,3 en 7,1.