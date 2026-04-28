Taylor Swift wil voorkomen dat AI haar stem en gezicht misbruikt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Taylor Swift heeft in de Verenigde Staten meerdere merkaanvragen ingediend voor haar stem en beeltenis. De stap lijkt bedoeld om zich beter te beschermen tegen misbruik door AI.

De aanvragen zijn ingediend door haar bedrijf TAS Rights Management bij het Amerikaanse Patent & Trademark Office. Daarmee volgt Taylor Swift een strategie die eerder ook door Matthew McConaughey werd ingezet. Volgens intellectueel-eigendomsadvocaat Josh Gerben past de stap in een bredere zorg binnen de entertainmentindustrie over AI-gebruik zonder toestemming.

Bescherming van stem en beeld

Op vrijdag 24 april diende TAS Rights Management drie merkaanvragen in. Twee daarvan gaan over geluidsmerken voor haar stem: ‘Hey, it’s Taylor Swift’ en ‘Hey, it’s Taylor’. Het derde handelsmerk betreft een foto van Taylor met een roze gitaar met zwarte band, gekleed in een veelkleurig iriserend bodysuit met zilveren laarzen, op een roze podium met paarse lichten op de achtergrond.

Extra middel tegen AI-misbruik

Historisch gezien zijn handelsmerken niet bedoeld om iemands algemene stem, beeltenis of persoonlijkheid te beschermen. Toch kan zo’n registratie volgens de juridische theorie rond Matthew McConaughey extra mogelijkheden bieden naast traditionele portretrechtclaims. Taylor kreeg eerder al te maken met AI-vervalsingen, waaronder pornografische beelden, AI-chatbots van Meta en door Donald Trump gedeelde afbeeldingen die ten onrechte suggereerden dat de zangeres hem steunde.

Voorbeeld van McConaughey

De aanpak volgt op handelsmerken die advocaten van Matthew McConaughey eerder wisten te verkrijgen. In 2025 kreeg de acteur acht handelsmerken toegekend, waaronder een geluidsmerk voor zijn uitspraak ‘Alright, alright, alright!’ uit de film Dazed and Confused. Volgens Josh Gerben zou Taylor, bij een rechtszaak over AI-gebruik van haar stem, kunnen stellen dat gebruik dat klinkt als haar geregistreerde handelsmerk inbreuk maakt op haar rechten.

Nieuwe juridische theorie

De strategie om jezelf als handelsmerk te registreren is rond AI nog niet volledig getoetst in de rechtspraak. Wel kan het artiesten mogelijk helpen om verwijderingsverzoeken in te dienen tegen AI-platforms die hun stem of beeltenis nabootsen. ‘Uiteindelijk testen de recente handelsmerkregistraties van Taylor Swift en Matthew McConaughey nieuwe theorieën over hoe het handelsmerkrecht zal werken in het AI-tijdperk’, schreef Gerben.

Bron: Variety