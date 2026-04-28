Nathan Chasing Horse levenslang de cel in voor seksueel misbruik van inheemse meisjes

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nathan Chasing Horse, bekend van de film Dances With Wolves, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor seksueel misbruik van inheemse meisjes.

De 49-jarige acteur werd maandag door een rechter in Nevada veroordeeld na een reeks aanklachten wegens misbruik die zich over meerdere jaren uitstrekten. Een jury had hem eerder al schuldig bevonden aan 13 misdrijven, voornamelijk gerelateerd aan het seksueel misbruik van drie vrouwen. Nathan Chasing Horse komt na 37 jaar in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating, maar blijft de beschuldigingen ontkennen.

Misbruik als spiritueel leider

Slachtoffers en hun families vertelden de rechtbank dat Nathan Chasing Horse nog altijd diepe schade heeft aangericht en dat hij misbruik maakte van zijn positie als spiritueel leider. Sommige vrouwen kozen ervoor hun anonimiteit op te geven en openlijk te spreken over wat ze naar eigen zeggen hebben meegemaakt. Corena Leone-LaCroix, die 14 jaar oud was toen Nathan haar misbruikte, zei: ‘Er is geen manier om de jeugd terug te krijgen, het verlies van mijn kindertijd, mijn eerste keer, mijn eerste kus, de diploma-uitreiking die ik nooit heb gehad.’ Ook zei ze: ‘Het leven dat dat kleine meisje had kunnen leiden, is me voorgoed ontnomen.’

Rechter reageert fel

Nathan, gekleed in een donkerblauw gevangenisuniform, staarde strak voor zich uit terwijl de verklaringen werden voorgelezen en zei niets toen hij de rechtszaal werd uitgeleid. Tegen de rechter zei hij: ‘Dit is een gerechtelijke dwaling.’ Rechter Jessica Peterson reageerde fel op zijn beweringen en zei dat ze getroffen was door zijn weigering om het bewijs te accepteren. ‘U hebt misbruik gemaakt van het vertrouwen en de spiritualiteit van deze vrouwen en u hebt hen gemanipuleerd voor uw eigen persoonlijk genot’, zei ze. De rechtszaal zou in applaus uit zijn gebarsten na de uitspraak.

Districtsrechter Jessica Peterson sommeert een verslaggever van de Las Vegas Review-Journal haar rechtszaal te verlaten tijdens het proces tegen Nathan Chasing Horse (foto: Getty Images)

Aanklagers spreken van web van misbruik

Aanklagers beweerden dat Nathan zijn reputatie als Lakota-medicijnman gebruikte om kwetsbare vrouwen en meisjes te misbruiken. Openbaar aanklager Bianca Pucci vertelde de juryleden dat hij bijna twintig jaar lang een web van misbruik had gesponnen. De rechtbank hoorde hoe sommige slachtoffers hem bezochten voor genezingsceremonies of medische hulp. Corena verklaarde dat hij haar zou hebben verteld dat geesten eisten dat ze haar maagdelijkheid zou verliezen om haar moeder, die kanker had, te redden. Daarna zou hij haar hebben misbruikt en hebben gewaarschuwd er met niemand over te praten. Het misbruik zou jarenlang hebben geduurd.

Nieuw begin voor slachtoffers

Nathan ontkende de beschuldigingen gedurende het hele proces, terwijl zijn advocaat probeerde de geloofwaardigheid van belangrijke getuigen aan te vechten. Een verzoek om een nieuw proces werd afgewezen. Families vertelden de rechtbank dat zijn daden blijvende schade hebben toegebracht aan hun geloof en vertrouwen. ‘Zelfs tot op de dag van vandaag worstel ik om mijn geloof en spiritualiteit terug te vinden’, zei Lynnette Adams, moeder van slachtoffer Siera Begaye. Siera zei dat ze nog steeds gezondheidsproblemen heeft na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap die verbonden zou zijn met het misbruik. ‘Ik kies ervoor om dit moment als een nieuwe start te zien’, zei ze tegen de rechtbank. ‘Ik zal mijn leven opnieuw opbouwen, mijn stem terugkrijgen en blijven vechten voor de toekomst die ik verdien.’

Ook aanklachten in Canada

De zaak sluit een jarenlang onderzoek af nadat Nathan in 2023 voor het eerst werd gearresteerd, maar zijn juridische problemen zijn nog lang niet voorbij. Er lopen in Canada nog steeds afzonderlijke aanklachten wegens seksuele aanranding, waaronder een zaak in Brits-Columbia en een openstaand arrestatiebevel in Alberta, meldt CNN. De aanklagers daar zeggen dat ze zullen beslissen over de volgende stappen zodra alle Amerikaanse beroepsprocedures zijn afgerond.

Nathan verwierf bekendheid door zijn rol als Smiles a Lot naast Kevin Costner in de Oscarwinnende film Dances With Wolves, waarna hij door verschillende gemeenschappen reisde om ceremonies uit te voeren.

Bron: The Sun