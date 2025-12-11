Geen levenslang voor moord op Peter R. de Vries

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het gerechtshof Amsterdam legt géén levenslang op in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries.

In hoger beroep krijgen schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. ieder 27,5 jaar cel. Opdrachtgever Krystian M. wordt veroordeeld tot 26 jaar en een maand. Het hof noemt levenslang voor de drie hoofdverdachten ‘een brug te ver’ en straft zwaarder dan gebruikelijk voor een enkelvoudige moord, vanwege de rol van Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces.

Hoofdverdachten: lange maar tijdelijke straffen

Delano en Kamil krijgen elk 27,5 jaar cel, met een strafvermindering van een half jaar vanwege de duur van het proces. Krystian zou 30 jaar hebben gekregen, maar door eerdere veroordelingen blijft zijn straf steken op 26 jaar en een maand. Volgens het hof geldt dat vergelding en afschrikking ook met zeer lange, maar tijdelijke gevangenisstraffen kunnen worden bereikt.

Rol en verklaring Kamil

Kamil verklaarde in hoger beroep dat híj aanvankelijk de schutter zou zijn en daarvoor 80.000 euro zou krijgen, maar de opdracht heeft geweigerd. ‘Ik wilde het niet’, zei hij eerder tegen de raadsheren. Over de druk waaronder hij stond, verklaarde hij: ‘Er werd gedreigd dat ik en mijn gezin dood zouden worden gemaakt. Ik mocht me niet zomaar terugtrekken.’ Het hof verwierp dat verweer en benadrukte: ‘Ook onder druk mag je geen mensen doodschieten.’

Filmers en overige verdachten

Erickson O. en Gerower M. zijn vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moord; ‘Er is geen bewijs dat zij voor de uitvoerders op de uitkijk hebben gestaan’, oordeelde het hof. Wel krijgen Erickson en Gerower ieder vijf jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie. Konrad W., die zich terugtrok als schutter maar wel wapens leverde, krijgt tien jaar cel voor medeplichtigheid. Divainy K. krijgt vier jaar cel voor het aansturen van de filmers. Twee verdachten zijn vrijgesproken; een van hen, Ludgardo S., krijgt wel vier weken cel voor drugsbezit. Christopher W. is volledig vrijgesproken.

Waarom geen levenslang voor de moord op Peter R. de Vries?

Volgens het hof is Peter vermoord vanwege zijn rol als adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige. ‘Zware criminelen wilden kennelijk het signaal afgeven dat wie een kroongetuige bijstaat, het risico loopt om te worden vermoord.’ Het hof noemt het geweld ‘onderwereldgeweld in zijn rauwste vorm’, maar vindt levenslang desondanks ‘een brug te ver’. Daarom zijn zeer lange, maar tijdelijke straffen opgelegd.

