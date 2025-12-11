Hof, Uitspraak Hoger Beroep Moord Peter R. De Vries

Geen levenslang voor moord op Peter R. de Vries

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/12/2025

Het gerechtshof Amsterdam legt géén levenslang op in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries.

In hoger beroep krijgen schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. ieder 27,5 jaar cel. Opdrachtgever Krystian M. wordt veroordeeld tot 26 jaar en een maand. Het hof noemt levenslang voor de drie hoofdverdachten ‘een brug te ver’ en straft zwaarder dan gebruikelijk voor een enkelvoudige moord, vanwege de rol van Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces.

Hoofdverdachten: lange maar tijdelijke straffen

Delano en Kamil krijgen elk 27,5 jaar cel, met een strafvermindering van een half jaar vanwege de duur van het proces. Krystian zou 30 jaar hebben gekregen, maar door eerdere veroordelingen blijft zijn straf steken op 26 jaar en een maand. Volgens het hof geldt dat vergelding en afschrikking ook met zeer lange, maar tijdelijke gevangenisstraffen kunnen worden bereikt.

Lees ook: Kinderen en ex-vrouw Peter R. de Vries spreken in rechtszaal

Rol en verklaring Kamil

Kamil verklaarde in hoger beroep dat híj aanvankelijk de schutter zou zijn en daarvoor 80.000 euro zou krijgen, maar de opdracht heeft geweigerd. ‘Ik wilde het niet’, zei hij eerder tegen de raadsheren. Over de druk waaronder hij stond, verklaarde hij: ‘Er werd gedreigd dat ik en mijn gezin dood zouden worden gemaakt. Ik mocht me niet zomaar terugtrekken.’ Het hof verwierp dat verweer en benadrukte: ‘Ook onder druk mag je geen mensen doodschieten.’

Filmers en overige verdachten

Erickson O. en Gerower M. zijn vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moord; ‘Er is geen bewijs dat zij voor de uitvoerders op de uitkijk hebben gestaan’, oordeelde het hof. Wel krijgen Erickson en Gerower ieder vijf jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie. Konrad W., die zich terugtrok als schutter maar wel wapens leverde, krijgt tien jaar cel voor medeplichtigheid. Divainy K. krijgt vier jaar cel voor het aansturen van de filmers. Twee verdachten zijn vrijgesproken; een van hen, Ludgardo S., krijgt wel vier weken cel voor drugsbezit. Christopher W. is volledig vrijgesproken.

Lees ook: Tina Nijkamp eert Peter R. de Vries in Vandaag Inside

Waarom geen levenslang voor de moord op Peter R. de Vries?

Volgens het hof is Peter vermoord vanwege zijn rol als adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige. ‘Zware criminelen wilden kennelijk het signaal afgeven dat wie een kroongetuige bijstaat, het risico loopt om te worden vermoord.’ Het hof noemt het geweld ‘onderwereldgeweld in zijn rauwste vorm’, maar vindt levenslang desondanks ‘een brug te ver’. Daarom zijn zeer lange, maar tijdelijke straffen opgelegd.

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Img 2483

Het verdriet van Justine Pelmelay: ‘Ik ben belazerd en zit dit jaar weer alleen met kerst’

Vorig jaar september overleed de ex-man van Justine Pelmelay (67), met wie zij nog regelmatig contact had. Omdat Justine geen vrouw is om alleen te blijven, stelde ze onlangs haar hart open voor een man uit het verre Nieuw-Zeeland die haar via Instagram benaderde. Justine was tot over haar oren verliefd, maar inmiddels is daar…
Weekend Niels van der Laan

Niels van der Laan over bedreigingen na Sinterklaasjournaal: ‘Niet mals’

In tv-programma Even Tot Hier gingen Niels van der Laan en Jeroen Woe in op de bedreigingen die volgden na het Sinterklaasjournaal. De presentatoren benadrukten dat Sinterklaas inmiddels het land weer uit is en grapten dat ze wonen en zijn in Madrid, bedoeld voor kijkers die misschien dreigend voor het huis van Hoofdpiet willen staan.
Vriendin Frank en Milou kochten een 'spookhuis' als hun droomhuis

Milou en Frank kochten een ‘spookhuis’ als droomhuis: ‘Of we weleens bang zijn? Nee joh!’

Het was het “best bekeken huis van Funda”. Hoewel vrijwel iedereen onder de indruk was van het meer dan imposante pand, durfde bijna niemand deze opknapper, dat ook nog eens bekend stond als ‘spookhuis’, te kopen. Maar Milou (34) en Frank (53) wel!
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien