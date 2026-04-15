Humberto Tan praat vanavond in RTL Tonight met Gisèle Pelicot

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gisèle Pelicot is woensdagavond te gast in RTL Tonight. Dat maakte Humberto Tan bekend via Instagram, waar hij een foto van hen samen deelde.

Gisèle Pelicot groeide uit tot een symbool van veerkracht nadat bekend werd dat zij jarenlang door haar ex-man werd gedrogeerd en door tientallen mannen seksueel werd misbruikt. Dat Humberto Tan met haar spreekt, wordt goed ontvangen.

Humberto kondigt bijzonder gesprek aan

Bij de foto schrijft Humberto: ‘Wat een vrouw, wat een verhaal, wat een kracht. Haar ex-man, Dominique Pélicot drogeerde haar 10 jaar lang, meer dan 80 mannen misbruikten haar sexueel terwijl zij buiten westen was. Het grootste deel (50) is opgepakt en veroordeeld maar een aantal dus helaas niet. Haar ex zit een gevangenisstraf uit van 20 jaar. Haar kracht? Haar woorden: ‘de schaamte moet van kant wisselen’. Gisèle Pelicot is een symbool van veerkracht voor vrouwen (en mannen) overal ter wereld.’

Tekst gaat verder onder post.

Vertrouwen in mannen

Humberto spreekt in het programma met Gisèle onder meer over de manier waarop zij het vertrouwen in mannen heeft herwonnen. Ook deelt hij dat zij inmiddels een nieuwe partner heeft. Daarmee lijkt het gesprek in RTL Tonight niet alleen stil te staan bij haar verleden, maar ook bij hoe zij haar leven weer vormgeeft.

Veel reacties op Instagram

Onder het bericht reageren volgers massaal positief op de aangekondigde uitzending. Zo schrijft iemand: ‘Wat een verhaal wordt dat vanavond. Ik ben zeer benieuwd hoe zij het kon opbrengen, opnieuw verliefd te raken’, terwijl een ander reageert: ‘Wat een vrouw, wat een veerkracht. Mooi dat jij haar interviewt.’ Ook Gordon laat van zich horen met de woorden: ‘Alleen jij kan dit!!’

