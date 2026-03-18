Humberto Tan opnieuw verliefd, maar ‘praat nooit over liefdesleven’

Tekst: Denise Delgado

Humberto Tan (60) heeft weer de liefde gevonden. In de eerste aflevering van de online serie ‘Het Portret’ van Stijn de Vries doet de presentator een zeldzame uitspraak over zijn liefdesleven.

Als Stijn hem vraagt hoe het gaat op liefdesgebied, schiet Humberto direct in de lach. Met een brede glimlach antwoordt hij: “Heel goed.” Daarmee maakt hij duidelijk dat hij gelukkig is.

Geheimzinnig

Toch blijft Humberto op de vlakte over wie het precies gaat. Op de vraag naar meer informatie reageert hij kort: “Dat zeg ik niet.” Stijn vindt het jammer en vraagt waarom de presentator zo geheimzinnig blijft.

‘Ik praat daar nooit over’

Humberto legt uit dat hij zijn liefdesleven bewust privé houdt. “Ik praat daar nooit over,” zegt hij, zichtbaar blozend. De reden is volgens hem simpel: de persoon over wie het gaat heeft niet gekozen voor aandacht of publiciteit. Daarom houdt hij zijn partner liever buiten de schijnwerpers.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/YOUTUBE: STIJN DE VRIES