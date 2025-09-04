Humberto Tan

Humberto Tan reageert op commentaar RTL Tonight

04/09/2025

Bij Radio 538 werd Humberto Tan gevraagd naar de reacties op RTL Tonight. De presentator gaf toe dat de kritiek hem niet onberoerd laat: ‘Het wordt inderdaad veel besproken. Je wil op een andere manier besproken, dat is echt niet leuk.’

Hoewel er teleurstelling is, benadrukt Humberto Tan dat er achter de schermen bij RTL Tonight volop gewerkt wordt aan verbeteringen: ‘We moeten gewoon hard werken ervoor.’

Vergelijking met RTL Late Night

Humberto gaf aan dat hij de situatie herkent van eerdere ervaringen. ‘Het is niet mijn eerste keer hè, op deze manier.’ Toen hij begon met RTL Late Night, was er na drie dagen al een crisisoverleg vanwege tegenvallende kijkcijfers. Destijds besloten ze erin te blijven geloven en stap voor stap bij te sturen. Volgens Humberto pakte dat goed uit. Ook nu heeft hij vertrouwen in RTL Tonight.

Wat wordt er bijgestuurd

Op de vraag waar precies aan geschaafd wordt, antwoordde Humberto: ‘Je moet kijken naar de onderwerpskeuze, je moet kijken naar de onderlinge dynamiek…’ Hij noemde verder de opening van de show, de keuze van gasten, de lengte van onderwerpen en de duur van het programma. Een terugkeer naar de klassieke talkshowtafel acht hij voorbarig: ‘Dat zou wel heel opportunistisch zijn, om meteen na twee uitzendingen te zeggen: ‘Werkt niet en weer terug!” Dat sommigen het decor als ongezellig ervaren, wijst hij van de hand: ‘Dat is gewenning.’

Teleurstelling, maar geen crisis

Hoewel Humberto benadrukte dat er geen sprake is van crisis, gaf hij toe dat de teleurstelling groot is. Toch probeert hij de jonge redactie gerust te stellen en vertrouwen te geven. Tijdens het gesprek ontstond een kort ongemakkelijk moment toen Florentien van der Meulen hem vroeg: ‘Ik kan me niet voorstellen dat je thuiskomt en denkt: het is allemaal leuk. Je baalt hier toch gewoon van?’ Humberto reageerde koeltjes: ‘Dat zeg ik toch net? Jazeker, dat zei ik.’ Hij voegde eraan toe dat hij er niet slechter van slaapt.

Bekijk hier dat gesprek:

