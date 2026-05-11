MAFS-Chantal kritisch over deelname Kirsten: ‘Had niet door de selectie mogen komen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Oud-deelnemer Chantal Huf vraagt zich af of Kirsten wel op haar plek zit in Married at First Sight. In de Veronica Superguide-podcast De Datingcast: Married at First Sight is ze kritisch op de selectie van de kandidaat.

Chantal deed in 2020 mee aan Married at First Sight (MAFS) en werd door kijkers op social media al snel ‘wenkies’ genoemd vanwege haar donkergeverfde wenkbrauwen. Tijdens haar deelname bleek al dat het huwelijk met de door de experts gekozen Henk geen succes zou worden. Ook kreeg Chantal tijdens en na de uitzendingen veel kritiek te verduren.

Lees ook: Kirsten reageert op crème fraîche-ophef na Married At First Sight

Kritiek op deelname Kirsten in Married At First Sight

Daarom vreest Chantal voor Kirsten, mocht zij nu of later ook negatieve reacties krijgen. De oud-deelnemer zegt in de podcast: ‘Zij had niet door de selectie mogen komen.’ Volgens Chantal had Kirsten niet aan het programma mee moeten doen. Sterker nog: ‘Kirsten had nooit door de voorrondes van MAFS mogen komen. Ze is daar niet stabiel genoeg voor.’

Wel positief over koppel

Dat oordeel is volgens Chantal niet persoonlijk bedoeld. Over Kirsten en Luigi zegt ze namelijk ook: ‘Ik vind het wel twee hele leuke mensen, Kirsten en Luigi. Ze zijn zo lekker fris, allebei. En hij ook nog eens heel positief. Ik weet niet of zij onzeker is, maar wel heel… hoe zeg je dat?’ Tv-expert Elsemieke Wormhoudt vult aan: ‘Gesloten?’ Het is inderdaad het juiste woord. Chantal vult aan: “Ze is geen kandidaat voor dit programma. Dit huwelijk houdt geen stand.”