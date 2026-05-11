Jennifer Hoffman dacht dat er geen moeder in haar zat

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jennifer Hoffman is opnieuw zwanger. In gesprek met &C vertelt de actrice openhartig over haar moederschap, haar kinderwens en de weg naar een tweede kindje.

Na haar eerste kindje en drie miskramen is Jennifer Hoffman weer in verwachting. Ze vertelt dat het moederschap haar veel meer heeft gebracht dan ze vooraf had verwacht.

Moederschap kwam onverwacht

Jennifer Hoffman had lange tijd niet het gevoel dat het moederschap bij haar paste. ‘Ik dacht lange tijd dat er geen moeder in mij zat. Ik had nooit de neiging om kinderen te knuffelen of baby’s op te pakken. Ik snapte hun taal en hun wereld niet; ik werd er nerveus van.’

Herkenning in Haantjes-personage Pam

De actrice ziet daarin ook raakvlakken met Pam, haar personage in Haantjes. ‘In die zin kan ik me enorm identificeren met Pam, mijn personage in Haantjes; Pam geniet van het vrije leven, ze wil zich niet vastleggen en worstelt met de vraag of ze überhaupt wel kinderen wil. Ik begrijp dat. Sterker nog: ik had ook best Pam kunnen zijn, daarom is het ook zo’n heerlijke rol om te spelen.’

Wens voor een tweede kindje

Toch veranderde er veel toen Jennifer zwanger was van Cooper. ‘Maar zodra ik zwanger was van Cooper voelde ik direct: dit wordt fantastisch. En dat werd het ook. En daarmee groeide ook de wens voor een tweede.’