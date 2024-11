Humberto Tan trots op dochter na optreden voorprogramma Davina Michelle

Presentator Humberto Tan heeft genoten van het optreden van zijn dochter Julia in het voorprogramma van Davina Michelle. Op Instagram deelt de trotse vader een foto van het concert.

“Wat waren we dankbaar en trots om daar bij te mogen zijn”, schrijft Humberto over het optreden bij een foto van dochter Julia en muzikant Jaco Falcon in Rotterdam Ahoy. “Mooi om te zien hoe beiden genoten hebben en de familie op de tribune dus ook. Dank @davinamichelleofficial voor het bieden van jouw podium voor jonge talenten.”

Onder de noemer Higher in Ahoy stond Michelle zaterdagavond in de Rotterdamse concertzaal. De zangeres trad in 2022 voor het eerst op in Rotterdam Ahoy.