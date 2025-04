Dave Roelvink zet tattoo voor vriendin

Voorstelling

Jim Bakkum speelt na zes jaar weer in een musical

Na zes jaar heeft Jim Bakkum besloten weer in een musical te gaan spelen. De acteur zal te zien zijn in het stuk Stoornis Of My Life, dat bedacht en geschreven is door “zijn held en broer in de voorstelling” Alex Klaasen. Klaasen zal zelf Jasper, de hoofdrol, spelen die autisme heeft en voor wie...