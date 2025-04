Nieuwe uitdaging voor Yolanthe Cabau

Tekst: Nicky Molendijk

Leuk nieuws voor Yolanthe Cabau. De actrice gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe film Perfectly Imperfect, dat meldt distributeur Splendid Film.

Yolanthe zal hierin een vrouw spelen die op het oog alles lijkt te hebben wat haar hart begeert, maar alsnog heel erg twijfelt of het allemaal wel genoeg is. Zelf noemt ze de film “rauw, sexy, pijnlijk en confronterend” en zegt dat “zelftwijfel” een onderdeel is dat bij het leven hoort, maar vaak wordt weggestopt.

De actrice denkt door dit bespreekbaar te maken, we zullen ‘groeien in zelfliefde’. Volgens Cabau is dat dan ook precies wat deze film wil laten zien. Volgens de makers laat Perfectly Imperfect zien hoe vrouwen “vastlopen in het spanningsveld tussen wie ze zijn en wie ze moeten zijn.”