William Spaaij deelt eerste foto van pasgeboren dochter

Mooi nieuws voor William Spaaij en zijn verloofde Liza Kollau. Het stel is op Bevrijdingsdag ouders geworden van hun tweede kindje.

Hun dochter heeft de naam Loua gekregen. De musicalacteur heeft op Instagram een eerste post gedeeld met een foto van het pasgeboren meisje.

William schrijft: ‘Ons bevrijdingsmeisje. We zijn verguld van geluk dat je nu eindelijk bij ons bent. Je grote, trotse broer Bowie vertelt je nu al eindeloze verhaaltjes. Ons gezinnetje is compleet — we houden onvoorwaardelijk veel van je!’

Tweede kindje

Voor William Spaaij en Liza Kollau is het opnieuw een bijzondere tijd. De musicalacteur sprak eerder al open over zijn wens om vader te worden. ‘Ik heb altijd geweten dat ik vader wilde worden. Het voelt goed om nu op een plek te zijn waar de basis duidelijk is: ik weet wie ik ben en heb een stabiele relatie met Liza.’

Vaderrol

William omschreef zichzelf eerder als een vrolijke en speelse vader. Vooral de liefde voor muziek lijkt thuis al een rol te spelen. ‘Bowie houdt van muziek en begint meteen te dansen als we het opzetten. Dat vind ik als danser geweldig om te zien. Streng zijn is iets wat ik ook moet leren. We proberen hem nu al te leren dat wij als ouders de structuur bepalen.’



Bron: Instagram, Nu.nl