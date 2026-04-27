Hoeveel verdienen de families Jelies en Gnodde met hun programma?

Tekst: Redactie Weekend

In Jelies & Gnodde: Grote Gezinnen Emigreren laten de twee grote gezinnen hun vertrouwde leven in Nederland achter zich en proberen in het buitenland een nieuw bestaan op te bouwen. Maar levert dat de families ook net zoveel op als bekende realitygezinnen als De Meilandjes en De Hanslers?

Volgens Tina Nijkamp ligt dat anders. In haar podcast Tina’s TV Update zegt ze niet te weten wat de families exact verdienen, maar wel dat het vermoedelijk om een veel lager bedrag gaat dan bij andere bekende tv-families. Dat heeft volgens haar niet alleen te maken met de populariteit van het programma, maar ook met de status van de gezinnen zelf.

Minder dan gevestigde realityfamilies

Tina Nijkamp benadrukt dat Jelies & Gnodde: Grote Gezinnen Emigreren nog een relatief nieuw programma is. Daardoor verwacht ze dat de vergoeding voor de families lager ligt dan bij De Meilandjes en De Hanslers. Daarover zegt ze: ‘Hoe populairder zo’n serie is, hoe beter je uiteindelijk kunt verdienen.’

Tekst gaat verder onder video.

Wel een mooie vergoeding

Toch denkt Tina niet dat de families het programma voor niets maken. Ze verwacht dat er sprake is van een nette kostenvergoeding voor hun deelname. Tegelijkertijd tempert ze de verwachtingen ook meteen, want volgens haar geldt: ‘Je moet niet denken dat je er heel rijk van kunt worden.’

Geen merk zoals De Meilandjes

Een andere reden voor de lagere vergoeding is volgens Tina dat De Meilandjes inmiddels veel meer zijn dan alleen deelnemers aan een programma. Zij zijn volgens haar echt een merk geworden. De families Jelies en Gnodde hebben die status nog niet, en zouden volgens Tina zelfs vervangen kunnen worden, zolang het thema emigreren maar overeind blijft.