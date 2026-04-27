Linda de Mol haar ‘voorvoet sterft af’ bij Miljoenenjacht

Tekst: Evelien Berkemeijer

Linda de Mol is al sinds 2000 het gezicht van Miljoenenjacht, maar de opnames zijn voor haar niet altijd even prettig. In LINDA. vertelt de presentatrice dat haar schoenenkeuze haar geregeld flink wat pijn bezorgt.

Hoewel Nederland vaak een mening heeft over haar looks: Linda de Mol staat bekend om haar liefde voor mooie outfits, met bijpassende schoenen. Comfort is daarbij volgens haar niet altijd de hoogste prioriteit. Zo zegt ze: ‘Ik heb te veel zitschoenen, gekocht omdat ze de eerste minuten lekker zaten, totdat op een gegeven moment toch je hele voorvoet afsterft’.

Hoge hakken op de set

Ook tijdens de opnames van Miljoenenjacht kiest Linda de Mol niet voor gemak. Sneakers zijn op de set volgens haar geen optie: ‘Bij Miljoenenjacht draag ik nog palen, maar dat is echt lijden voor de kunst.’ Zodra de opnames erop zitten, trekt de presentatrice haar schoenen dan ook meteen uit. ‘Dan strompel ik als de aftiteling loopt naar mijn kleedkamer en moet ik een kwartier mijn voeten masseren’, vertelt Linda daarover in haar blad.