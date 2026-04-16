Linda de Mol over eerste indruk van schoondochter Chelsey: ‘Help, een topmodel’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sinds Chelsey Weimar een relatie kreeg met Julian, kijkt Linda de Mol ook anders naar kleding en stijl. De presentatrice vertelt in de nieuwste LINDA open over de invloed van haar schoondochter. In het nummer DE KOUWE KANT spreken de twee niet alleen over familie, maar ook over mode, smaak en hun onderlinge klik.

Linda de Mol en Chelsey Weimar staan samen op de cover van LINDA en zijn ook te zien in een uitgebreide modeserie. Voor het nummer, dat draait om schoonfamilies, sprak journalist Karin Kuijpers met het duo over hun band. Daarbij komt ook hun kijk op kleding voorbij, net als de missers die daar soms bij horen.

Lees ook: Noa Vahle en Linda de Mol gelinkt aan ‘pornoshow’: ‘Niet heel leuk’

Inspiratie over en weer

Volgens Linda heeft Chelsey veel gevoel voor stijl. Ze zegt: ‘Zij inspireert me. Komt ze binnen in een groot leren jack op een simpele zwarte broek, dan denk ik: ja, echt mooi. Ze heeft veel smaak en stijl, maar ook het perfecte lichaam.’ Toch kijkt Linda ook kritisch naar zichzelf. ‘Ik moet me dan wel afvragen of het ook leuk bij mij staat en bij mijn leeftijd past. Voor je het weet wordt er op sociale media geroepen dat de styliste van Linda zeker dronken was.’

Tekst gaat verder onder video.

Dezelfde smaak

Ook Chelsey ziet overeenkomsten tussen hen, vooral als het warmer is. Zo vertelt ze: ‘Vooral op vakantie draagt Linda, net als ik, jurken die lekker wapperen. Als we iets moois hebben gekocht voor onszelf, zijn we altijd blij voor elkaar. Ik kan niet wachten om het aan haar te laten zien. Ze is gewoon een heerlijk mens.’ Daarmee lijkt de bewondering binnen de familie duidelijk van twee kanten te komen.

Eerste indruk

Toen Julian haar aan Chelsey voorstelde, zag Linda meteen hoe verliefd de twee waren. Toch had ze in het begin ook haar twijfels. ‘Maar als ik heel eerlijk ben, dacht ik ook: help, een topmodel’, zegt ze daarover. Die gedachte kwam voort uit eerdere ervaringen met modellen die volgens Linda nauwelijks aten en het voortdurend koud hadden, zelfs in Portugal. Bij Chelsey bleek dat beeld niet te kloppen, want volgens Linda houdt ze juist enorm van lekker eten.