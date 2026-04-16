Olcay Gulsen heeft ‘nooit een cent’ van verloofde aangenomen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Olcay Gulsen ergert zich aan de vooroordelen die ze sinds haar relatie met Eelko van Kooten naar zich toe krijgt.

In Marie Claire vertelt Olcay Gulsen dat haar eigen succes ineens anders wordt bekeken nu ze samen is met een financieel succesvolle man. Volgens de ondernemer doen mensen daarmee haar jarenlange harde werk tekort.

Kritiek op haar succes

Olcay vertelt dat ze al vanaf haar achttiende keihard werkt en meerdere bedrijven heeft opgezet, maar dat haar prestaties sinds haar relatie met Eelko anders worden gewogen. ‘Ik zit nu in een relatie met een man die financieel succesvol is, en ineens ben ik die golddigger,’ zegt ze. Ook merkt ze dat haar werk wordt gebagatelliseerd: ‘ik krijg opmerkingen dat mijn beautybedrijf mijn ‘hobbyproject’ is, waar Eelko in investeert’.

Financiën strikt gescheiden

In huis zijn de geldzaken volgens Olcay juist heel duidelijk geregeld. ‘Als ik een nieuwe tas heb, heb ik die van hem gekregen, terwijl ik heel goed mijn eigen tassen kan kopen,’ zegt ze over de aannames die ze geregeld hoort. Daarom is de ondernemer ook stellig over haar onafhankelijkheid: ‘ik heb nog nooit een cent van Eelko heb aangenomen’.

Pijnlijk uit onverwachte hoek

Dat de opmerkingen vaak van andere vrouwen komen, vindt Olcay extra wrang. ‘kom op, ik ben altijd een voorbeeld geweest van een vrouw die niet vies is van hard werken,’ zegt ze daarover. Voor haar voelt de kritiek dan ook als een miskenning van alles wat ze zelf heeft opgebouwd.

Liefde na jarenlange connectie

Olcay en Eelko zijn sinds augustus 2024 samen, al kenden ze elkaar veel langer. ‘Ik heb Eelko twaalf jaar geleden al ontmoet en we zijn toen op een paar dates gegaan’, vertelt ze aan Marie Claire. Pas toen ze allebei vrijgezel waren, sloeg de vonk echt over. ‘Lijkt het je leuk om iets af te spreken?’ Waarom niet, dacht ik, ik ben single as a Pringle. Eigenlijk hebben we het daten overgeslagen, want na ons eerste etentje dachten we allebei: wij horen gewoon bij elkaar.’