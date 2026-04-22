Beau van Erven Dorens hint opnieuw op pijn rond talkshow RTL

Tekst: Evelien Berkemeijer

Beau van Erven Dorens heeft in zijn column voor Mezza opnieuw laten blijken dat hij moeite heeft met de keuze van RTL om Renze Klamer na het stoppen van RTL Tonight naar voren te schuiven als talkshowhost van de late avond. Eerder bleek al dat ook Humberto Tan daar niet blij mee was.

Zijn column wordt ingeleid met ‘Mezza-columnist Beau is op een berg in Italië en denkt na over wat hij wil gaan doen met de rest van zijn tv-carrière.’ Voordat hij daar concreet op ingaat, beschrijft hij een zware tocht die bijna als een metafoor leest voor zijn eigen situatie.

Lees ook: Humberto Tan bevestigt kritiek op Renze Klamer

Klimmen met een lading betekenis

Onder leiding van een gids loopt Beau urenlang met ‘met harige vellen’ onder zijn ski’s de bergen door. Over die uitputtende tocht schrijft hij: ‘Fysiek gesloopt kom je ergens boven aan een pas en dan volgt de beloning.’ Die passage valt op, omdat ze zich gemakkelijk laat lezen als meer dan alleen een reisverslag.

Ontheven als talkshowhost

Tijdens diezelfde tocht denkt Beau na over wat hij met de rest van zijn tv-carrière wil doen. Daarbij schrijft hij: ‘nu ik uit mijn functie als talkshowhost ben ontheven‘. De presentator maakt duidelijk dat die rol een belangrijke plaats in zijn leven innam en dat hij er veel plezier aan beleefde. Na een terugblik op bepalende momenten noteert hij: ‘Daar ben ik dankbaar voor en ik zal het missen. Maar ik verheug mij ook op nieuwe avonturen, op en naast de televisie.’

Een slotzin met dubbele lading

Ook het einde van de column klinkt alsof het op twee manieren gelezen kan worden. Beau schrijft: ‘Ik dank de vrouw voor haar uitleg. Even zitten wij nog met z’n tweeën stil te genieten van het uitzicht. Dan klim ik achterwaarts, op handen en voeten, naar beneden. Er zijn dagen dat je stoer moet doen en er zijn dagen dat je bescheiden moet zijn.’ Daarmee sluit de presentator af met een zin die niet alleen over die afdaling lijkt te gaan, maar ook over zijn positie in tv-land.

Lees ook: Opmerking Renze Klamer valt verkeerd bij Beau van Erven Dorens