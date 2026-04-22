EO zendt Attenborough: Wild London uit op 100e verjaardag van Sir David Attenborough

Tekst: Evelien Berkemeijer

De EO zendt op vrijdag 8 mei om 17.05 uur op NPO 2 de documentaire Attenborough: Wild London uit, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Sir David Attenborough.

In de film neemt Sir David Attenborough de kijker mee naar zijn thuisstad Londen, een plek die hem na aan het hart ligt. Daar laat hij zien hoe natuur en mens samenleven in een van de groenste metropolen ter wereld. De documentaire maakt duidelijk wat kijkers daarvan kunnen leren over zorgdragen voor de aarde en voor elkaar.

Thuisstad vol natuur

In deze persoonlijke natuurfilm keert Sir David Attenborough terug naar de stad waar hij woont en die hem al zijn leven lang fascineert. In de hectiek van de miljoenenstad blijkt volgens de documentaire een verrassend rijke wereld van flora en fauna schuil te gaan. Van herten in stadsparken tot slechtvalken bij de Houses of Parliament, en van vossen tot kleurrijke parkieten: Londen blijkt een toevluchtsoord voor talloze diersoorten.

Documentaire Attenborough: Wild London (Foto: EO)

Aanpassen aan de stad

Sir David Attenborough laat zien hoe dieren zich op bijzondere manieren aanpassen aan het leven in de stad. Ook is de maker geraakt door inwoners die zich actief inzetten om deze natuur te beschermen en te versterken. Zo sluit hij zich aan bij initiatieven die verdwenen diersoorten terugbrengen naar de stad en maakt hij zichtbaar hoe kleine en grote gebaren samen verschil kunnen maken.

Hoopvolle blik op de toekomst

Met Attenborough: Wild London wil de EO kijkers inspireren om met andere ogen naar hun leefomgeving te kijken. De documentaire schetst een hoopvol perspectief op de toekomst van steden, waarin mens en dier niet tegenover elkaar hoeven te staan, maar juist samen kunnen optrekken. Daarmee is de film ook een herinnering aan het feit dat we onderdeel zijn van een groter geheel.