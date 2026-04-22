Johan Derksen noemt presentatie The Voice Of Holland ‘een beetje klef’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen is niet enthousiast over de presentatie van The Voice Of Holland.

In de podcast Groeten Uit Grolloo bespreekt Johan Derksen het programma samen met Romke Hoogstra en Henk Kuipers. Daarbij klinkt al snel flinke kritiek op de sfeer, de presentatie en de mensen die volgens hen te weinig toevoegen. Hoewel de kijkcijfers goed zijn, overheerst aan tafel vooral de ergernis.

Lees ook: Martijn Krabbé keek The Voice Of Holland met Wendy van Dijk

Eerste indruk is weinig positief

Romke trapt het onderwerp af met de opmerking dat hij voor het eerst heeft gekeken en zich ‘stierlijk verveelt’. Ook Henk is duidelijk in zijn oordeel en noemt het programma een ‘saaie bende’. Daarmee is meteen helder dat de mannen weinig plezier beleven aan de talentenjacht.

Johan mist pit in het programma

Johan merkt op dat de kijkcijfers van The Voice Of Holland erg goed zijn, maar deelt zelf een stuk minder enthousiasme. Volgens Johan is ‘RTL is doorgeslagen in het uitkiezen van saaie, modale mensen die niks te melden hebben eigenlijk in de jury en de presentatie van mevrouw Janzen is ook poeslief, en dan loopt er nog zo’n andere presentator bij die ik niet eens ken, die voegt ook niks toe.’ Daarmee doelt hij op Chantal Janzen en Edson da Graça.

Het blijft volgens hem te braaf

Romke vult nog aan dat Edson volgens hem enkel teksten van de autocue voorleest. Johan vat zijn kritiek vervolgens samen met de woorden: ‘Het is allemaal een beetje klef, we moeten aardig voor elkaar zijn en niemand mag zich aan ons ergeren, maar heel veel mensen ergeren zich dood.’ Over eerdere seizoenen zegt Johan dat Anouk als jurylid tenminste altijd iets te melden had, al concludeert hij ook: ‘De kijkers kijken toch, dus het doel heiligt de middelen.’