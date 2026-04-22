Albert Verlinde over Married At First Sight-afwijzing: ‘Emotionele marteling’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Married At First Sight is het voor het eerst gebeurd dat een kandidaat op het laatste moment afhaakte aan het altaar. Sandra voelde het niet en wees Rob af, nog voordat het huwelijk kon plaatsvinden.

De opvallende wending in Married At First Sight zorgt voor veel reacties. Ook in RTL Tonight kwam het moment uitgebreid ter sprake. Vooral Albert Verlinde was uitgesproken over wat er gebeurde.

Sandra haakt af aan het altaar

In aflevering 7 van Married At First Sight besluit Sandra op het laatste moment niet met Rob verder te gaan. Daarmee is het de eerste keer in het programma dat iemand al bij het altaar afziet van het huwelijk. Later wordt bovendien duidelijk dat Sandra eerder al contact had gezocht met Rob, nadat zijn gegevens op een kaart stonden.

Felle kritiek in RTL Tonight

De actie van Sandra werd ook besproken in RTL Tonight. Waar Kees van der Spek nog grappend opmerkt dat hij niet begrijpt dat iemand ooit ‘ja’ zegt in het programma, kijkt Albert er een stuk kritischer naar. Verlinde laat duidelijk merken dat hij weinig op heeft met de opzet van het programma, omdat het volgens hem draait om ‘gedoe met menselijke emoties’. Daar vindt hij nu zeker sprake van.

‘Ik vond het echt emotionele marteling’

Over het bewuste moment is Albert bijzonder scherp. ‘Ik vond het echt emotionele marteling’, zegt hij. Daarbij maakt hij uit het verhaal over de kaart op dat Sandra en de makers mogelijk al wisten wat er ging gebeuren. Juist dat vindt hij moeilijk te verteren, omdat Rob daardoor het idee kreeg dat hij echt zou gaan trouwen.

Albert gunt Rob meer geluk

Volgens Albert ligt daar ook een verantwoordelijkheid voor het team van het programma. ‘Ik vind dat je als team de verplichting hebt om te zeggen: ‘Dat gaan we niet doen.” Tegelijkertijd spreekt hij zijn waardering uit voor de manier waarop Rob reageerde. Die reactie vindt hij indrukwekkend en daarom gunt hij hem een ‘hartstikke leuke vrouw’.