Voor het eerst in Married at First Sight Nederland: bruid haakt af bij altaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

Waar veel kijkers van Married at First Sight weleens over zullen hebben nagedacht, gebeurde nu echt: een kandidaat zegt ‘nee’ nog voor de geloften zijn uitgesproken. In aflevering 7, die al op Videoland staat, haakt Sandra op het laatste moment af. Ze voelt het niet en wijst Rob af aan het altaar.

Daarmee beleeft de Nederlandse versie van Married At First Sight een unicum. Nog voordat het huwelijk officieel kan worden voltrokken, wordt het experiment stilgelegd. Voor zowel de aanwezigen als de experts komt dat als een grote schok.

Paniek tijdens de ceremonie

Al tijdens de voordracht van babs Soraya de Bakker slaat bij Sandra de twijfel toe. De spanning loopt zichtbaar op en later blikt ze terug op dat moment met de woorden: ‘Ze vertelt dingen over mij, maar mijn hoofd draait overuren.’ Haar entourage denkt op een gegeven moment zelfs dat ze flauwvalt. Vlak voor de geloften kapt Sandra het af met: ‘Ik kan het niet’ en ‘Ik voel het niet.’

Rob leest zijn geloften niet voor

Terwijl Rob zijn geloften in handen krijgt gedrukt, merkt hij meteen dat het mis zit. Volgens hem is de spanning bij Sandra overduidelijk zichtbaar en daarom besluit hij zelf ook pas op de plaats te maken. ‘Ik voel de spanning bij haar en dat zie ik aan alles. Dus dan ga ik dit ook niet voorlezen. Las maar even een pauze in’, zegt hij.

Carlo Boszhard grijpt in

Op het moment dat de ceremonie stilvalt, loopt Carlo Boszhard naar het altaar om Sandra te vragen wat er aan de hand is. Haar antwoord is resoluut: ‘Ik wil het niet doen. Ik voel het niet. Ik kan me niet openstellen. Dat voel ik nu al.’ Daarna richt Carlo zich tot de zaal met de mededeling: ‘Dames en heren. We doen het programma al heel lang. Soms kan er iets gebeuren waardoor er wordt gezegd: we gaan niet mee in dit experiment. En dat is nu het geval. Dan gaan wij nu deze zaal verlaten. En vraag ik uw respect en geduld en heel veel liefde voor iedereen. Want dit is een shock voor iedereen natuurlijk.’

Ook expert Eveline Stallaart reageert scherp op het besluit van Sandra. Wanneer Carlo haar vraagt of Sandra het programma wel aankon, zegt Eveline: ‘Of ze kan niet verder kijken dan de eerste blik’ en: ‘En dat vind ik echt heel jammer. We hebben jullie echt gematcht met het idee: Rob is echt wat jij nodig hebt.’ Opvallend is dat bij Rob later ook opluchting te zien is. ‘Liever zo en nu dan dat je vijf dagen geforceerd op reis gaat en allebei op een aparte kamer ligt. Daar doe je niet voor mee’, zegt hij. In de vooruitblik op de volgende aflevering is te zien dat de experts hem mogelijk aan een andere kandidaat koppelen.

Bron: Veronica Superguide