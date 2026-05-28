Saskia Belleman over een leven tussen verdachten, slachtoffers en de rechtsstaat

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na honderden rechtszaken en duizenden dagen in de rechtbank neemt Saskia Belleman afscheid als rechtbankverslaggever van De Telegraaf. De 67-jarige journalist gaat officieel met pensioen, maar helemaal verdwijnen uit de rechtszaal doet ze niet.

In NOS Met het Oog Op Morgen blikt Saskia Belleman terug op haar carrière. Op haar laatste werkdag zat ze nog gewoon in de rechtszaal. ‘Toch wel een beetje met dat gevoel van: dit is de laatste dag in dienst van de krant. Want ja, dat is morgen afgelopen.’

Nog geen definitief afscheid

Hoewel haar dienstverband bij de krant stopt, blijft Saskia actief als zzp’er. Ze gaat nog steeds rechtszaken bijwonen voor talkshows, blijft af en toe freelancer voor de krant en blijft zich bezighouden met femicide. ‘En ik laat het onderwerp femicide niet los.’

Van kantoor naar rechtbank

Zestien jaar geleden werd de verslaggever gespecialiseerd rechtbankverslaggever. Daarvoor werkte ze jarenlang in leidinggevende functies, maar dat begon te wringen. Ze zat vooral op kantoor voor sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken en vergaderingen. ‘En ik dacht eigenlijk in toenemende mate: is dit nou waar ik de journalistiek voor had gekozen? En het antwoord was eigenlijk steeds vaker nee.’ Toen de toenmalige rechtbankverslaggever vertrok, zag ze haar kans. ‘Ik dacht: dat is het. Ik ben het. Opvolger gevonden.’

Zaken die blijven hangen

In de rechtbank zag Saskia volgens eigen zeggen vaak niet alleen criminelen, maar vooral mensen bij wie iets ernstig misging. ‘Ik zie heel vaak geen criminelen in de verdachtenbank zitten, maar gewoon mensen zoals jij en ik. Bij wie iets heel erg fout is gegaan.’ Sommige zaken maakten diepe indruk, zoals het proces tegen Willem Holleeder en zaken waarbij kinderen slachtoffer waren. Over die laatste categorie zegt ze: ‘Dat zijn zaken die er wel inhakken’, omdat je hoort wat kinderen wordt aangedaan.

Uitleggen hoe de rechtsstaat werkt

Ondanks alles is haar vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak groot gebleven. De verslaggever merkt wel dat er veel kritiek is vanuit de samenleving, vaak volgens haar gebaseerd op onderbuikgevoel. Daarom blijft ze uitleg geven, onder meer op X. ‘Ik vind het zo verschrikkelijk belangrijk dat mensen begrijpen hoe die rechtsstaat in elkaar steekt.’ Ook na haar pensioen wil Saskia context blijven bieden, zodat mensen beter begrijpen hoe het rechtssysteem werkt.

Bron: NPO Radio 1