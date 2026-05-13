Johan Derksen vindt pensioen Saskia Belleman jammer om deze reden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dat Saskia Belleman officieel met pensioen gaat, vindt Johan Derksen jammer. De rechtbankverslaggever stopt niet volledig, maar zal volgens Johan minder vaak in talkshows te zien zijn.

Johan Derksen heeft veel waardering voor de manier waarop Saskia Belleman rechtbankzaken uitlegde. Vooral haar duidelijke duiding maakte indruk op hem.

Johan noemt Saskia de beste duider

Johan zegt dat hij Saskia zal missen nu zij officieel met pensioen gaat. ‘Die ga ik missen ja, ik vond haar echt de beste duider voor rechtbankzaken in Nederland. Ik vond het een hele sympathieke vrouw.’ Volgens Johan wist Saskia ingewikkelde zaken op een heldere manier over te brengen. ‘Saskia kon op een hele duidelijke manier het hele volk duidelijk maken wat er zich in de rechtbank afgespeeld had.’

Minder vaak in talkshows

Saskia stopt niet helemaal, maar Johan verwacht wel dat zij minder vaak in talkshows zal aanschuiven. ‘Ze zal nu minder in talkshows komen, want zij gaat natuurlijk niet meer naar alle rechtszaken toe nu.’ Toch zou Johan Saskia graag nog eens bij Vandaag Inside zien. Ondanks haar pensioen blijft zijn waardering voor haar werk duidelijk groot.