Raye maakt acteerdebuut in thriller Lineage

Tekst: Evelien Berkemeijer

Raye maakt haar acteerdebuut op het grote scherm in de nieuwe misdaadthriller Lineage. De opnames voor de film beginnen begin augustus in Londen.

De Britse singer-songwriter is gecast in de nieuwe film van Yann Demange, bekend van Top Boy en ’71. Raye is daarin te zien naast Dali Benssalah, Adam Bessa en Isabelle Huppert. Het nieuws volgt kort nadat de zangeres in mei 2026 op de cover van Billboard stond.

Eerste grote filmrol

Hoewel Raye eerder een cameo als zichzelf had in de Netflix-miniserie Black Rabbit uit 2025, wordt Lineage haar eerste echte acteerrol. De thriller is gebaseerd op een verhaal van Demange, dat door Edna Walsh is bewerkt voor het grote scherm.

Verhaal in Londen

Lineage speelt zich af in het hedendaagse Londen en volgt Tariq, een vader die zijn leven opnieuw probeert op te bouwen na zijn vrijlating uit de gevangenis. De opnames staan gepland voor augustus en vinden plaats in Londen.

Nieuwe mijlpaal na albumsucces

De eerste acteerrol van Raye komt na de release van haar tweede studioalbum This Music May Contain Hope in maart. Het album haalde de elfde plaats in de Billboard 200 en leverde met WHERE IS MY HUSBAND! haar hoogst genoteerde nummer in de Billboard Hot 100 tot nu toe op.

Tour en awardnominatie

Vandaag, woensdag 13 mei, sluit de zangeres het Noord-Amerikaanse deel van This Tour May Contain New Music af. Daarna reist ze naar Londen voor twee concerten in de O2 Arena, terwijl ze op Memorial Day, 25 mei, genomineerd is voor beste vocale prestatie met WHERE IS MY HUSBAND! bij de American Music Awards.

Bron: Billboard