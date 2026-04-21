Madonna looft beloning uit voor verdwenen Coachella-outfit

Tekst: Evelien Berkemeijer

Madonna heeft een beloning uitgeloofd voor de terugkeer van de outfit die ze afgelopen weekend droeg tijdens haar optreden op Coachella.

Na het Coachella-festival bleken meerdere vintage kostuumonderdelen van Madonna’s outfit verdwenen te zijn. Volgens de politie van Indio zijn de spullen voor het laatst gezien op een golfkarretje op het festivalterrein, rond 01.30 uur lokale tijd in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Lees ook: Madonna wil vermiste Coachella-outfit terug: ‘Mijn geschiedenis’

Verdwenen podiumkleding

Onder de vermiste items bevinden zich het paarse jasje, het korset en de jurk die Madonna droeg tijdens haar verrassingsoptreden met Sabrina Carpenter in Californië. Ook verschillende andere stukken uit haar persoonlijke archief uit dezelfde periode zijn volgens de zangeres verdwenen.

Emotionele waarde

De verdwenen outfits hebben een bijzondere betekenis voor Madonna. Ze droeg dezelfde laarzen, hetzelfde korset en hetzelfde jasje ook tijdens haar Coachella-optreden twintig jaar geleden. Op Instagram schreef ze: ‘Dit zijn niet zomaar kleren, het is een deel van mijn geschiedenis.’ Tegen het publiek zei ze ook: ‘Het is als een cirkel die rond is, heel betekenisvol voor mij’, terwijl Carpenter toekeek.

Onderzoek naar verdwijning

Madonna liet verder weten te hopen dat ‘een aardige ziel’ de spullen vindt en contact opneemt met haar team. Daarbij benadrukte ze dat ze ‘een beloning uitlooft voor de veilige terugkeer ervan’. Een politiewoordvoerder zei tegen TMZ dat er ‘geen bewijs is dat de tassen opzettelijk gestolen zijn’, maar dat ze mogelijk van de kar zijn gevallen tijdens het inladen in de bus. De BBC heeft contact opgenomen met de politie van Indio.

Optreden met Sabrina Carpenter

Tijdens het optreden zongen Madonna en Carpenter samen Vogue en Like A Prayer. Madonna bracht daarnaast ook een nummer van haar aankomende album Confessions II ten gehore, dat in juli verschijnt en een vervolg is op Confessions On A Dancefloor uit 2005.