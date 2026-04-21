Ontslag Arnold Karskens blijft staan, Ongehoord Nederland moet wel 100.000 euro betalen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Omroep Ongehoord Nederland! (ON!) moet oud-hoofdredacteur Arnold Karskens een vergoeding van 100.000 euro betalen. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag in hoger beroep bepaald.

Het hof laat het ontslag van Arnold Karskens wel in stand. Volgens de rechters waren de onderzoeken waarop Ongehoord Nederland zich baseerde echter niet zorgvuldig. Daardoor vormden die onderzoeken geen goede basis voor het ontslag.

Lees ook: Uitspraak rechter: Talpa moet Yvonne Coldeweijer blijven betalen

Onderzoeken volgens hof niet zorgvuldig

Karskens werd in 2024 ontslagen na klachten over onder meer ‘grensoverschrijdend gedrag’. ON! baseerde dat besluit op een brandbrief van medewerkers en twee onderzoeken. Het gerechtshof Den Haag oordeelt nu dat die onderzoeken niet zorgvuldig genoeg zijn uitgevoerd en daarom niet als stevige onderbouwing voor het ontslag konden dienen.

ON! trok te snel conclusies

Volgens het hof heeft de omroep bovendien te voorbarig conclusies getrokken. Ook zou ON! te snel hebben aangestuurd op het vertrek van Karskens, terwijl er eerder geen kritiek op hem was. Om die reden moet de omroep aan de oud-hoofdredacteur een vergoeding van 100.000 euro betalen.

Eerder oordeel deels teruggedraaid

De rechtbank Den Haag kwam eerder tot een ander oordeel. Die stelde dat ON! voldoende reden had om Karskens te ontslaan, maar dat de opzegtermijn niet goed was nageleefd. Daarom moest de omroep toen al een schadevergoeding van 36.000 euro betalen. Karskens ging tegen dat oordeel in hoger beroep, omdat hij zijn ontslag onterecht vond.

Bron: AD